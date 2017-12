Zvezdin prelazni rok - zašto Dinga ne može na Marakanu, Le Talek ide za 700.000 evra, Terzić završava dva pojačanja

Crveno-beli aktivni na zimskoj pijaci

Veličina slova A A A

Izuzetno je živo na najvećem srpskom stadionu proteklih dana, a u žiži su promene u igračkom kadru lidera Superlige Crvene zvezde. Još uvek nisu tema odlasci najzapaženijih fudbalera, poput Boaćija ili Kange, ali su rastanci sa pojedinim iskusnim igračima već izvesni i dogovoreni.

Prvi koji će napustiti Ljutice Bogdana je iskusni Francuz Damijen le Talek, piše Sportski žurnal. Ostalo je još samo da on lično definiše detalje saradnje sa turskim Trabzonom, nakon što je Crvena zvezda prihvatila obeštećenje od 700.000 evra koje je ponudio turski prvoligaš.

Prodaja Le Taleka je odličan posao za crveno-bele i iz razloga što mu kroz šest meseci ističe ugovor pa bi za džabe mogao da promeni sredinu, dok će Crvena zvezda ovako izvući pristojno obeštećenje i maksimum iz situacije u kojoj se našla.

Ostaje pitanje kako će Zvezda zameniti Le Taleka u defanzivi, a izvesno je da njegov naslednik neće biti fudbaler ruskog Urala Dominik Dinga (19), iako je bio jedna od glavnih želja rukovodstva crveno-belih. Razlog - ruski klub je spustio rampu iako se radi o fudbaleru koji ne igra standardno.

"Iz Zvezde su poslali ponudu mom klubu, ali je ona odbijena. Čelnici Urala izjasnili su se da nemaju nameru da me prodaju. Zvezda nije htela da dođem na pozajmicu već samo da me otkupi. Ne znam šta će se desiti u prelaznom roku kada on počne, iz kluba mi stalno ponavljaju da ću dobiti šansu", rekao je Dinga u razgovoru za Sportski žurnal.

Dobijeni novac od Le Taleka rukovodstvo crveno-belih usmeriće u jačanje ofanzivne linije, a glavne želje su Milan Jevtović (Antalija) i Mohamed Ben (Olimpijakos). Prema informaciji Žurnala, generalni direktor Zvezdan Terzić nalazi se u inostranstvu gde finalizira dolaske ove dvojice i očekuje se da početkom 2018. oni budu potvrđeni.

(FOTO: Action Images)