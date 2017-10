Zvezdin špijun Gruja: Udarajte Arsenalovu decu po boku, Holding je taj!

„Može to da zgazi moj brat Radonja, tu je i Boaći Magija“, poručuje za MOZZART Sport vezista Liverpula

Zvezdina deca su uvek tamo gde je Zvezda! Zbog profesionalnih obaveza u Liverpulu nekadašnji vezista crveno-belih Marko Grujić neće biti među 52.000 ljudi na Marakani u četvrtak veče, ali će dušom i telom biti uz matični klub.

Član Liverpula jedan je od onih koji uživa u umerenom optimizmu uoči beogradskog gostovanja Tobdžija. Zna mladi reprezentativac Srbije da je Arsenal veliki favorit, ali...

„Svašta može da se desi ako oni uđu previše opušteno u utakmicu, još ako budu poslali na megdan kombinovani tim... Baš svašta može da bude. Zvezdu gledam od rođenja, nikada bolje nismo izgledali. Još ćemo biti nikad napaljeniji. Ima preduslova da budemo svedoci lepe večeri“, poručuje u razgovoru za MOZZART Sport Marko Grujić.

Neće biti u ekipi Arsena Vengera momaka koji imaju glavne uloge u Premijer ligi. Neće moći beogradska publika da vidi Petra Čeha, Kokelana, Beljarina, Aleksisa Sančeza, Lakazeta... Ali i klinci koje francuski stručnjak polako uvodi u seniorski fudbal bili su dominantni u dosadašnjem delu Liga Evrope.

„Ne poznajem Najlsa i Nelsona toliko dobro. Znam da su rođeni 1999. godine i da su skoro debitovali za prvi tim. Radi se o karakterističnim engleskim igračima. Jaki su, brzi, pravi fajteri... Jesu mladi, ali su po fizičkoj spremi seniorski igrači. Dobro, da se ne lažemo nisu preveliki znalci“.

Špijunsku misiju Marko Grujić je nastavio biranim rečima o Zvezdinom sutrašnjem rivalu.

„Oni su favoriti Liga Evrope. Veliki klub, veliki tim koji stalno igra u eliminacionoj fazi Lige šampiona. Zvezda ne treba da ima veliko opterećenje, šansu za plasman u narednu rundu može da potraži i u drugim mečevima... Ali daleko od toga da je unapred sve izgubljeno. Ovakve utakmice ispisuju istoriju. Ima i ovaj Arsenal slabijih strana. Loša stvar za Zvezdu je što će u špicu igrati Žiru, zatim Mertezaker i Monreal u odbrani. Nekako mi Holding deluje kao najslabija karika. Najviše sam ga gledao, igrao je protiv Liverpula. Kriv je za par golova. Treba ih udariti po boku. Ipak, su to klinci“.

Kada je već pomenuo udare po boku zna se ko je i šta je prva asocijacija za Zvezdine navijače.

„Nego, kakav je igrač moj brat Radonja (Nemanja Radonjić prim. aut.)“, pitanjem nam se obratio Marko Grujić.

Mnogo meda i pelena su zajedno pojeli naš sagovornik i Nemanja Radonjić. Klasići, rođeni 1996. godine, vezani su jakim emotivnim lancima. Druguju još od 12 godine kada su prvi put selektirani.

„Radonja, kakav igrač... Ima u timu Arsenala mladih momaka koje bi mogli da zgaze i igrači slabije reputacije od Nemanje. Ako mu bude dan, rešavaće ih u pola koraka. Onako kako samo on zna. Uživanje ga je gledati, drago mi je što ga je fudbalska sudbina spojila sa Zvezdom. Želeo je to dugo... Verujem da može to da reši.

Još jedan igrač je Grujićev pik.

„Naravno, da verujem u Boaćija Magiju“

Za kraj smo Grujiću ponudili da pošalje motivacionu poruku igračima Zvezde.

„Nemam šta ja da ih motivišem. Znaju oni sve šta treba da rade pred krcatom Marakanom. Do sada su bili perfektni, neka takvi budu i protiv Arsenala“.

