Zvezdin Tompson: Poštovaću Atamana, iako nikada nije poštovao mene!

Zvezdin krilni centar Dion Tompson brzo zaboravlja sve negativne stvari u karijeri, bez obzira koliko ga pogađale. Iako mu je bilo udobno u Istanbulu, koji mu je u potpunosti odgovarao kao grad, bio je prinuđen da promeni sredinu i dođe u klub u kojem će ga više ceniti kao igrača.

U Galatasaraju nije dobio poverenje koje mu je bilo potrebno da se u potpunosti iskaže kao igrač, zapao u drugi plan, pa je prelazak u Crvenu zvezdu bio najblja opcija.

"Nisam imao sreće u Galatasaraju, došao sam u sezoni kada su očekivanja bila izuzetno velika. Tim je bio dobro popunjen na svim pozicijama, izuzetno talentovan i kvalitetan, pa je neko morao da bude prođe sa znatno manjom minutažom. U ovom slučaju sam to bio ja, ostao sam sa najanje minuta na parketu, kao tip igrača koji se ne uklapa u trenerov sistem. U prošlosti sam igrao na poziciji četiri, ali nisam bio njegov tip krilnog centru. U njegovom sistemu sam bio centar, pored već dva dobra igrača Tibora Plajsa i Aleksa Tajusa sam bio treća opcija. Prihvatio sam to i pokušao da pružim najbolje od sebe u toj ulozi", rekao je Tompson za turski FCN blog.

Razlozi za odlazak su bili prosti.

"Glavni razlog zbog kojeg sam otišao je to što sam želeo da igram. Bilo mi je teško da odem, jer smo moja supruga i ja uživali u Istanbulu, gde nam je bio udoban život. Pored toga, bio sam u sjajnoj grupi momaka, kojima želim sve najbolje u nastavku sezone".

Da li je to bila zajednička odluka?

"Malo od oboje. Kada je bilo jasno da neću dobiti više vremena za igru, to je bilo najbolje za mene, ali i za klub, pa smo došli do dogovora".

Da li ostaje žal zbog Galatasaraja?

"Nema žaljenja, to su stvari koje se dešavaju u sportu. Često se može videti da se igrači ne ukope u sistem, takva je sistuacija bila dok sam bio tamo. U Beogradu se osećam kao drugačiji igrač, ali to nije zbog toga što sam nešto promenio, još uvek sam isti igrač, samo mi sistem u klubu i stil igre više odgovaraju".

Kakav je bio odnos sa Erginom Atamanom?

"Bio je veoma različit. On je trener koji nema lični odnos sa svojim igračima. Ne želim da kažem ništa negativno o bilo kome, nastaviću da ga poštujem, iako nikada nisam dobio poštovanje od njega", rekao je Tompson.

