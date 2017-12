Zvezdina odbojkaška bomba: Bjelica ponovo u crveno-belom!

Ana se vratila u Zvezdu u momentu kada je došlo i do promene na mestu prvog trenera

Ženski odbojkaški klub Crvena zvezda odgovoran je za pravu transfer bombu ove zime. Reprezentativka Srbije Ana Bjelica se nakon četiri godine igranja na međunarodnoj sceni vratila u matični klub sa kojim je osvojila četiri titule šampiona i četiri nacionalna kupa.

Ana se vratila u Zvezdu u momentu kada je došlo i do promene na mestu prvog trenera.

„Ja sam Zvezdino dete i meni je Crvena zvezda mnogo dala. Nemam osećaj da sam stranac, već se osećam kao da sam sve vreme bila tu. Drago mi je da sam došla u momentu kada mogu da pomognem Zvezdi na neki način, kao i ona meni, da uspemo zajedno da se izdignemo iz situacije u kojima smo se našli. U klub je došao i Sale Vladisavljev sa kojim sam radila u reprezentaciji. Dosta smo dobro sarađivali, imamo dobru komunikaciju i sve je onako kako bi trebalo i da bude. Jako sam srećna što imam priliku da pomognem kada sam u najboljim godinama i u odličnoj formi“, ističe korektorka crveno-belih.

Crveno-bele su dugo bez šampionske titule, a sada se nadaju da će se to promeniti.

„Sve vreme sam pratila igre Zvezde. Bilo mi je jako žao što u proteklom periodu Zvezda nije uspevala da dođe do trofeja, s obzirom da smo nekada umeli da vežemo po 25-30 mečeva bez poraza, bile smo dominantne, ko god da je igrao. Čak smo i u Evropi bili na visokom nivou. U trenutku kada sam odlazila znam da je klub bio u finansijskoj situaciji da ne može da dovodi ozbiljna i skupa pojačanja, ali mislim da svaki igrač mora da shvati da je jedinstvena prilika da brani boje Crvene zvezde i da nema mnogo njih koji tu priliku i dobije. Jako je velika stvar da dođeš i igraš za Zvezdu, budeš starter ili bar među 12 najboljih. Za mene je to bila veoma velika stvar i Zvezdi sam dala koliko sam mogla, kao i sve ostale saigračice s kojima sam u to vreme igrala. Kasnije sam videla da se više ne razmišlja na taj način. Nadam se da se to sada vraća i da svi shvataju da je Crvena zvezda klub koji će zauvek postojati. Velika je čast igrati za Crvenu zvezdu i mnogo je velika stvar kada iz Zvezde odeš u neki drugi klub u inostranstvo, a ostavio si trag u najvećem srpskom klubu“, zaključila je Bjelica.

Nakon odlaska iz Crvene zvezde igrala je dve godine za Čemik Police iz Poljske, sa kojim je osvojila duplu krunu 2014. godine, Beledijespor iz Turske i brazilski Volej Nestle Osasko. Ove godine je sa reprezentacijom Srbije osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Bakuu. Bjelica će imati priliku da ponovo zaigra za svoju Crvenu zvezdu već u petak 8. decembra kada se crveno-bele sastaju sa Spartakom iz Subotice u Beogradu od 18 časova.

