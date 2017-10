Zvezdinih devet izazova za 27 dana - Barsa, Cedevita, Himki, Makabi...

Izuzetno naporan i težak oktobar čeka tim Dušana Alimpijevića

Utakmicom protiv Mornara Crvena zvezda je otvorila novu sezonu, a u njoj će samo računajući dane do kraja oktobra imati više nego "mnogo" izazova. S obzirom da je tim nov, da je od 15 igrača čak 11 njih koji su u tim došli ovog leta, nema sumnje da će biti potrebno vreme da se sve to uklopi. A vremena nema. Jer će Zvezda od danas pa do kraja meseca odigrati čak devet utakmica!

I to ne bilo kakvih devet mečeva. Tu je pet utakmica u ABA ligi, a u njih spadaju susreti sa Cedevitom, Budućnosti, Megom i Olimpijom, timovima koji pretenduju na sam vrh tabele na Jadranu, tako je izlišno govoriti koliko su ti obračuni bitni za tim Dušana Alimpijevića.

S druge strane, tu je Evroliga, a znamo šta ona sve nosi. Svaka pobeda vredi 37.000 evra, tu je i velika propraćenost širom Evrope, tako da Zvezda želi da bude prava i na tom delu "bojišta". Ne treba pričati o tome koliko je igračima važno da igraju najjaču ligu Evrope i koliko će to biti ispraćeno od strane navijača. U oktobru će se Zvezda u ovom takmičenju sastati sa Žalgirisom, Barselonom, Himkijem i Makabijem iz Tel Aviva.

Krenimo redom.

Prvi duel crveno-bele čeka večeras od 21 čas. Veliki izazov, jer je Mega pokazala da je opet napravila jak tim pun mladih igrača koji imaju veliki potencijal. Opširnije o tom meču pročitajte OVDE.

Posle tri dana pauze Zvezda putuje u Ljubljanu gde će igrati protiv Olimpije. Zmajčeki su napravili respektabilan tim, a to će biti prva prilika da vidimo crveno-bele na gostovanju. Iz Slovenije Zvezda će produžiti ka Kaunasu gde će otvoriti novu sezonu Evrolige.

Žalgiris je tim koji ima veliki budžet u odnosu na crveno-bele (8.500.000 evra), svoj privatni avion, Šarunasa Jasikevičijusa koji je ostao na klupi i svakako da će protiv izmenjenog tima Zvezde ići na pobedu. Pogotovo jer znamo šta je Zvezda uradila Žalgirisu prošle godine.

Posle tog putešestvija u Beograd stiže Budućnost na čelu sa Aleksandrom Džikićem, sa timom koji ima jezgro sa crnogorskim igračima pojčanim strancima, a to će samo biti uvod pred 20. oktobar i dolazak Barselone u Pionir.

Crveno-beli će već posle dva dana morati da se u glavi “prebace” na ABA ligu posle ovog spektakla u najavi jer ih čeka put u Zagreb na noge Cedeviti, jednom od najvećih favorita za osvajanje Jadrana.

Već za dva dana od toga tim Dušana Alimpijevića je u Podmoskovlju gde ide na noge veoma, veoma, veoma opasnom Himkiju. To je daleko jači tim nego što mu ime kaže. Na klupi Jorgos Barcokas, na terenu Aleksej Šved. O njima opširnije kada dođe vreme.

I onda za kraj “paklenog oktobra” idu dva meča kod kuće. Prvo stiže bivši prvak Evrope Makabi iz Tel Aviva sa potpuno izmenjenim sastavom u odnosu na prošlu sezonu. Tim prepun pojačanjima na čelu sa Nevenom Spahijom i potom na kraju oktobra, 30, stiže MZT i možda malo lakši posao u odnosu na navedene duele.

Dakle, već u prvom mesecu “nova Zvezda” moraće da se navikne na teška putovanja, spavanje na aerodromima, “prebacivanje u glavi” sa Evrolige na ABA ligu i obrnuto, a imaće i prvi paket od tri evroligaške utakmice u samo šest dana.

Na sve to ide i večiti derbi 6. novembra.

RASPORED UTAKMICA U OVOM MESECU:

4. oktobar: Crvena zvezda - Mega Bemaks

8. oktobar: Olimpija - Crvena zvezda

13. oktobar: Žalgiris - Crvena zvezda

15. oktobar: Crvena zvezda - Budućnost

20. oktobar: Crvena zvezda - Barselona

22. oktobar: Cedevita - Crvena zvezda

24. oktobar: Himki - Crvena zvezda

26. oktobar: Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv

30. oktobar: Crvena zvezda - MZT Skoplje

