Na današnji dan crveno-beli su propustili istorijsku šansu da zaigraju u još jednom finalu Kupa šampiona...

Crvena zvezda u bogatoj istoriji nije odigrala kontroverzniji meč od onog u Atini proleća 1971. protiv Panatinaikosa. Bio je to revanš polufinala Kupa evropskih šampiona, i posle 4:1 u Beogradu za crveno-bele, izabranici Miljana Miljanića već su bili viđeni u velikom finalu. Skromni grčki tim pregažen je na Marakani kao plitak potok, mnogo teži posao nije se očekivao ni u revanšu, međutim, dogodilo se nešto što će kasnije mnogi nazvati "Zvezdina grčka tragedija" i "Zvezdino Kosovo". PAO je meč dobio sa 3:0 i otišao na Vembli na megdan Ajaksu. I sam poraz, gledajući sa sportskog aspekta, delovao je dovoljno šokantno, ali kada su u sve upletene razne političke igrarije, pa i mnoge teorije zavere, priča o Zvezdinom brodolomu podno Akropolja dobila je sasvim novu dimenziju.

Oblik sportsko-političkog skandala Zvezdina atinska priča dobila je tek mnogo godina nakon utakmice. U Grčkoj je na vlasti bila vojna hunta predvođena generalom Jorgosom Papadopulosom, a u Jugoslaviji Josip Broz nikad nije bio moćniji. Nikome posle svega što se dogodilo nije smelo da padne na pamet da pokreće priču o dogovoru na nivou dve države.

Logično, na udaru su se našli fudbaleri Crvene zvezde. Beograd je brujao tog proleća 1971: Zvezda je prodala utakmicu Panatinaikosu!

"Najgore od svega je to što se pronela priča da smo utakmicu namestili za televizore u boji! Dobili smo televizore i tu nije ništa sporno, ali dobili smo ih od "Filipsa". Na dan naše utakmice 28. aprila u Grčkoj je krenula televizija u boji. Bila je to premijera, veliki dan za njih. Filips je sve to organizovao, popunjavali smo uoči meča neke formulare i kasnije su nam uručili te televizore. Obična je glupost da smo na taj način prodali utakmicu", pričao je za MOZZART Sport Stane Karasi, jedan od aktera atinskog debakla.

