Duh koji tumara San Sirom: Svaki šut Ramosa u okvir gola košta 6.300.000 evra

Dolazak nekadašnjeg napadača Benfike je najpe doneo entuzijazam, očekivalo se da će on biti taj koji će Milan pogurati za početak ka Ligi šampiona, a posle možda i ka Skudetu. Trebalo je da bude garant za 20 golova u Seriji A, umesto toga, gledamo fudbalera koji na terenu izgleda sve lošije i lošije. Uostalom, samo pogledajte poslednju utakmicu protiv Ferencvaroša u Ligi Evrope. Milan je poražen (0:2), a Ramos je za čitavu utakmicu imao dva šuta. Prvi je otišao nekoliko metara od gola, drugi je izblokiran.

Ono što još više nervira navijače Rosonera je činjenica da je isti taj Ramos na poslednje tri utakmice u reprezentaciji Portugala postigao tri gola. Čim se vratio klupskim obavezama pretvorio se u čoveka koji ima eksluzivno pravo da direktno sa terena prati dešavanja. Bez da učestvuje u istima.

Naravno, nije Gonsalo ni prvi, ni poslednji špic koji kad dođe u Milan deluje kao da je zaboravio da daje golove. Možemo i da govorimo o specifičnostima Serije A, činjenici da je sporija od ostalih najjačih liga u Evropi, da previše taktiziranja uzima maha, ali neke stvari u vezi najskupljeg fudbalera u istoriji Milana bukvalno peku oči. Jedna od tih je odnos između kontakata sa loptom u kaznenom prostoru i van njega i to najbolje pokazuje u koliko je problem ozbiljan.

Elem, dvostruki šampion Evrope sa Pari Sen Žermenom je od početka ove sezone loptu dodirnuo 450 puta, od toga je samo 50 dodira imao unutar protivničkih 16 metara. Tamo gde treba da bude najopasniji tu ga maltene - nema. Činjenica jeste da dosta radi za ekipu, da se vraća po loptu, ali ovakve brojke Portugalca nagone na sumnju da li je baš on bio potreban Milanu koji se toliko muči sa špicevima.

Na papiru, deluje kao dobar scenario za obe strane. Igrač ima zagarantovano mesto prvog špica, a klub dobija fudbalera gladnog veće uloge od one koju je imao u PSŽ-u gde je uglavnom bio takozvana super izmena. A onda pogledate kako izgleda u ovom trenutku i zapitate se "da li ovaj čovek zaista može da bude nešto više od super izmene na ozbiljnom nivou fudbala?". Dva gola na deset utakmica Serije A ne izgledaju obećavajuće, baš kao ni igra portugalskog napadača. Onaj Gonsalo Ramoš koji je u Benfiki žario i palio se negde izgubio.