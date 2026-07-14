UŽIVO: Francuska - Španija 0:1
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uto. 14.07.26. | 19:56
Pratite iz minuta u minut sva dešavanja sa polufinalne utakmice Svetskog prvenstva između Francuske i Španije
SVETSKO PRVENSTVO - POLUFINALE
Utorak
KVOTE UŽIVO!!!
Francuska - Španija 0:1
/Ojarsabal 22/
Stadion: AT&T (Arlington, Teksas, 95.000)
Sudija: Ivan Barton (El Salvador)
FRANCUSKA (4-2-3-1): Menjan – Kunde, Saliba(od 30.Lakroa), Upamekano, Dinj – Čuameni, Rabio – Dembele, Olise, Barkola – Embape
ŠPANIJA (4-3-3): Simon – Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja – Rodri, Ruis, Olmo – Jamal, Ojarsabal, Baena
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