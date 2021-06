Veliko finale Superkupa Ekvadora završeno je pobedu LDU Kita usred Gvajakila rezultatom 1:0!

LDU je tako zadržao zvanje jedinog osvajača ovog takmičenja s obzirom da je premijerno izdanje odigrao prošle godine. Osvajač kupa iz 2019, na osnovu čega se i plasirao u završnicu Superkupa, uspeo je da dobije šampiona zemlje Barselonu na protivničkom terenu u meču koji je rešio jedan gol.

Već u 4. minutu utakmice pao je gol koji je kasnije doneo timu iz Kita novi pehar. Mladi štoper Barselone Brajan Kaisedo imao je tu nesreću da zatrese mrežu svog gola i tako protivniku uruči trofej u ruke. Strašan centaršut Hozea Kinterosa lepo je naplaćen, ali Kaisedo će ovo finale i tu loptu pamtiti verovatno dok je živ...

Utakmica je bila baš onakva kakva se i očekivala od jednog finala. Utisak je da je domaćin ipak izgledao na momente potpuno bezopasno i najbolje se to videlo u prvom delu koji je gotovo u potpunosti pripao gostima. Osim gola koji je bio poklon, igrači LDU su dominirali ovim delom utakmice i ozbiljno su zakomplikovali život protivniku. Ekipa Gabrijela di Noje igrala je od samog početka jako visoko, odnosno blizu gola Havijera Buraje. Iako je LDU bio agresivan i više kidisao ka golu, rezultat se ipak do kraja poluvremena nije menjao. Tačnije, do kraja utakmice, mada je bilo uzbuđenja.

Trener Barselone Fabijan Bustos odlučio se da malo razmrda sastav uvođenjem Gabrijela Korteza i Adonisa Presijada, koji su odmah promenili sliku tima. Kortez je u 60. minutu umalo poravnao rezultat, ali je njegova lopta iz slobodnog udarca pogodila stativu. To je ujedno bila i najopasnija šansa za Barselonu da uđe u ravnopravnu borbu za pehar. No, nije se dalo.

LDU se ovim trijumfom delimično osvetio Barseloni za prošlogodišnji poraz na svom terenu u finalu prvenstva na penale.

EKVADOR - FINALE SUPERKUPA

Barselona Gvajakil - LDU Kito 0:1 (0:1)

/Kaisedo 4ag/