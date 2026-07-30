KRAJ: Ajaks - Vojvodina 4:1, UŽIVO: UNA - Partizan 0:1, Braga - Železničar 2:0
čet. 30.07.26. | 19:07
Pratite uz Mozzart Sport utakmice srpskih predstavnika u kvalifikacijama za Ligu konferencije
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - DRUGO KOLO (REVANŠI)
Ajaks - Vojvodina 4:1 (prvi meč - 4:1)
/Klasen 45, Gluh 54, 58, 71 - Crnomarković 40/
Amsterdam.
Stadion: Johan Krojf arena.
Sudija: Hristos Vergetis (Grčka).
Ajaks (4-3-3): Paes - Rosa, Bouman, Blind, Vindal(od 57.Enrike) - Klasen(od 57.Mokio), Reger, Gluh(od 73.Uazane) - Berhujs(od 63.Edvardsen), Dolberg(od 57.M.Leonardo), Godts.
Vojvodina (4-3-3): Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Baros- Đakovac, Petrović(od 63.Poletanović), Zukić(od 63.Vidosavljević) - Ranđelović(od 75. Kolarević), Vukanović(od 51.Mulahusejnović), Sukačev(od 51.Mitrović).
UNA Štrasen - Partizan, 0:1 (prvi meč - 0:4)
/Kostić 49/
Luksemburg.
Stadion: Luksemburg.
Sudija: Ben Mekmaster (Severna Irska).
UNA Štrasen (3-5-2): Ozdžan – Gej, Ture, Hal – Delorž(od 59.Tijago), Natami(od 81.Gonsalveš), Rastoder(od 67.Dadašev), Stejmec, Majre – Perez(od 59.M.Souza), Zenađi(od 81.Agović).
Partizan (4-1-4-1): Krunić – Đurđević, Simić, Mitrović(od 85.Marinković), Petrović – Samson(od 61.Aleksić) – Sek, Zeković(od 61.Alilović), Kostić, Traore(od 61.Ninić) – Kojzek(od 61.Lekić).
Braga - Železničar, 2:0
/Orta 27, Silva 44/
Braga.
Stadion: Munisipal.
Sudija: Dalibor Černi (Češka).
Braga (4-3-3): Fontes - Gomez, Barsija, Karvaljo, Ari-Embi - Mutinjo, Gorbi, Huseinbašić - Silva, Orta, Viktor
Železničar (4-3-3): Popović - Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija - Jevremović, Sabo, Šekularac - Simao, Ankeje, Jovanović