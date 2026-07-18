KRAJ: Francuska - Engleska 4:6

MUNDIJAL, MEČ ZA TREĆE MESTO

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Francuska - Engleska 4:6

/Embape 47, 66, Barkola 54, Dembele 90+6- Rajs 3, Konsa 18, Saka 37, 45+1, 87pen, Belingem 90+8/

Stadion: Hard Rok (Majami)

Sudija: Hesus Valencuela

Francuska (4-2-3-1): Menjan - Gusto (od 90+1. Kunde), Konate (od 46. Upamekano), Lakroa, Ernandez (od 46. Dinj) - Zair Emeri, Rabio - Olise, Šerki (od 46. Dembele), Due (od 46. Barkola) - Embape

Engleska (4-2-3-1): Henderson - Kvansa (od 83. Džejms), Konsa, Gei (od 90+3. Čaloba), Spens - Rajs, Rodžers - Saka, Eze (od 79. Belingem), Rašford (od 46. Votkins) - Toni (od 79. Anderson)