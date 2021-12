Lude scene iz Južne Amerike i preokreti kakvi se retko viđaju - prvi za titulu, drugi za opstanak (VIDEO)

Navikli smo da se u Južnoj Americi igra dosta drugačiji fudbal nego u Evropi, ali ono što se dogodilo u poslednjem kolu paragvajskog i čileanskog prvenstva baš je teško zamisliti u mečevima nekih od najboljih prvenstva Starog kontinenta. Preokreti kakve ni Alfred Hičkog ili Kventin Tarantino ne bi osmislili.

Krenućemo od značajnijeg, koji je fudbalerima Sero Portenja doneo 34. titulu u prvenstvu Paragvaja.

U 90. minutu Guarani je vodio 2:0 i imao rezultat koji mu donosi prvo mesto u Klausuri, ali ne i u ukupnom plasmanu, tako da bi Libertad, pobednik Aperture, bio šampion. Ipak, dešava se nemoguće. Sve molitve navijača, igrača, trenera i rukovodilaca Sero Portenja odjednom su uslišene.

Prilikom kornera za goste jedan igrač Guaranija završio je na zemlji, žaleći se na povredu. Otkotrljao se pored stative, ali kako je ležao van terena, golman domaćih Gaspar Servio pomislio je da bilo pametno vratiti ga preko gol-aut linije, ne bi li intervencijom lekarske ekipe bio ukraden koji minut nadokande. Ionako je njegov tim već imao 2:0 i pobedu u džepu...

Nepromišljeni Servio prišao je saigraču i povukao ga za nogu nazad u teren. To je razbesnelo protivničke igrače, neki od njih su nasrnuli na njega, ali primetio je i sudija, te mu pokazao drugi žuti karton. U opštem metežu isključen je još jedan igrač Guaranija, tako da su gosti odjednom umesto igrača manja za finiš utakmice (zbog ranijeg isključenja svog prvotimca) dobili igrača više na terenu. Pritom je zbog izvršenih izmena među stative umesto Servija morao igrač Markos Kaseres, a utakmica je sa prvobitnih šest produžena za 11 minuta.

Iako je štoper žuto-crnih imao nekoliko uhvaćenih lopti, u devetom minutu nadoknade je kapitulirao. I to pošto su gosti imali ogromnu sreću da se posle slabog šuta saigrača Alberto Espinola ne nađe u ofsajdu, pa mu nije bilo teško da matira Kaseresa koji je bio na "krivoj nozi". Bio je to bljesak nade koji je igračima Sero Portenje ubrizgao adrenalinsku injekciju. U transu su trčali terenom, a posle centaršuta Alberta Espinole u poslednjim trenucima meča odlično je skočio Huan Patino i glavom poslao loptu pored štopera u ulozi golmana. Za bod kojim je Sero Portenja završio isto toliko ispred Libertada i tako izbegao plej-of meč za titulu.

Pogledajte kompletno ludilo sa stadiona u Asunsionu:

Iako je ovaj preokret sam po sebi dovoljan za jedno veče, nije ipak jedini.

U Čileu su fudbaleri Universidada do 84. minuta gubili od Union la Kalere 0:2, ali su uspeli da stignu do 3:2, odnosno od direktnog ispadanja u niži rang do ostanka među najboljim klubovima te zemlje. Ramon Arijas je pogodio u 84. i 93. minutu, a Žunior Fernandes u četvrtom minutu nadoknade za ogromnu pobedu Studenata, koji su sa 18 titula jedan od najuspešnijih čileanskih klubova. U poslednjih 10 godina šest puta su bili šampioni, ali ove godine bilo je mnogo problema. Toliko da su klub iz Santijaga sekunde delile od ispadanja u drugu ligu.