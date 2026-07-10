(Reuters)
(Reuters)

MUNDIJAL (30. dan)

pet. 10.07.26. | 20:20

Pratite iz minuta u minut sva dešavanja sa četvrtfinalne utakmice Svetskog prvenstva između Španije i Belgije

SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE

Četvrtak

Francuska - Maroko 2:0 (0:0)
/Embape 60, Dembele 66/

Petak

Španija - Belgija 2:1
/Ruiz 30, Merino 88 - De Ketelare 41/

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Stadion: SoFi (Inglvud, Kalifornija, 70.492)

Sudija: Majkl Oliver (Engleska)

Španija (4-2-3-1): Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruiz(od 55.Pedri) - Jamal, Olmo(od 86.Merino), Baena(od 55.F. Tores) - Ojarzabal(od 80.Vilijams)

Belgija (4-2-3-1): Kurtoa(od 71.Lamens) - Kastanj, Engoj, Mehele, De Kujper(od 60.Sejs) - Vanaken(od 60.Vitsel), Raskan - Trosar(od 60.Lukaku), De Brujne(od 86.Salemakers), Doku - De Ketelare

Subota

23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)

Nedelja

03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)

***kvote su podložne promenama

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