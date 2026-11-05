Otkrivena tri imena sa Bajernove šortliste - duel sa Arsenalom i na tržištu
Vreme čitanja: 4min | čet. 05.11.26. | 17:52
Čini se da će Maks Eberl najpre krenuti po novo levo krilo...
Puno lepih vesti za navijače Bajerna u poslednjih 48 sati. Oporavak Vensana Kompanija dobro teče, ekipa predvođena Eronom Denksom gotovo rutinski slavila u Madridu protiv Atletika (2:0), a tokom današnjeg dana, kao šlag na tortu, došlo je ozvaničenje nastavka saradnje sa Harijem Kejnom.
Uprskos brojnim povredama što su kvarile ambijent poroteklih nedelja - pa i puno puta pomenutim zdravstvenim problemima s kojima s suočavao šef stručnog štaba - ovog popodneva u Zebener štrase samo osmesi.
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Novinare je, prirodno, zanimalo da li će se Majkl Olise sledeći naći na Kejnovom mestu, s olovkom u ruci...
"Za to smo Maks i ja zajednički odgovorni. Uvek smo isticali da u timu pored Harija imamo još sjajnih igrača, čiju budućnost u Bajernu želimo da osiguramo", kazao je izvršni direktort Jan Kristijan Drezen. "Olise je svakako u tom krugu igrača. Ponoviću još jednom: njegov ugovor važi do leta 2029. Imamo sasvim dovoljno vremena da sednemo i o svemu razgovaramo kada dođe pravi trenutak".
Sa Harijem Kejnom, Majklom Oliseom, Luisom Dijazom i Džamalom Musijalom (kada je zdrav), odnosno s Gnabrijem, Saibarijem i Karlom iz drugog plana, Bavarci imaju jednu od najpotentnijih navala na svetu, međutim tendencije u modernom fudbalu nalažu da tržište konstantno mora da se 'češlja'. I mada ne treba očekivati da će nemački šampion biti naročito aktivan tokom zime, Maks Eberl sa svojim saradnicima radi punom parom - teren za neke buduću poslove priprema se mesecima unapred.
Neposredno pošto je Kejn parafirao ostanak na Alijanc areni do 2029, vodeći novinar Bilda - Kristijan Falk, otkrio je u svom podkastu "Bayern Insider" na koja imena se Eberl u poslednje vreme fokusirao. U svetlu sjajnog izdanja Antonija Nuse (21) sinoć protiv Mančester Sitija, bilo je nemoguće preskočiti to ime...
"Eberl izuzetno ceni Nusu i uveren je da su njegovi kvaliteti kompatibilni s onim što je ekipi potrebno. Ime norveškog krilnog napadača bilo je tema razgovora u Minhenu još prošlog leta. Bajern ga i dalje prati i voleo bi da ga ima u svom timu u doglednoj budućnosti", preneli su nemački mediji Falkove reči.
Kod Kompanija na levom krilu neprikosnoven je Luis Dijaz, no prave alternative u rosteru nema. Serž Gnabri puno bolje partije pruža kao drugi napadač, kada je iza Kejna, dok Alfonso Dejvis trenutno samo 'krpi' rupu na toj poziciji, pošto je Kolumbijac povređen. Imajući u vidu Gnabrijeve godine (ušao u 32), pa i sklonost ka čestim povredama nekolicine ofanzivaca, opravdanost da se krene po još jedno krilo zaista postoji. E sad...
"Potencijalni transfer Nuse iz Lajpciga bio bi veoma komplikovan. Pre svega zbog obeštećenja, koje sigurno neće biti malo", navodi dalje Falk. "Upravo zbog toga Bajernova lista potencijalnih pojačanja za tu poziciju poduža je. Jedno od interesantnijih imena je Oskar Pjetuševski, 18-godišnjak iz Porta. Ovaj poljski reprezentativac visoko je kotiran kod klupskih skauta i trenutno se pomno prati njegov razvoj".
Posle sasvim solidnih šest meseci od dolaska u Portugaliju, Pjetuševski se dosta muči s povredama i malo igra. Ove jeseni tek 105 minuta kombinovano na četiri utakmice i jedan gol. S druge strane, Antonio Nusa igra kao u transu. Razmahao se otkako je otišao Jan Diomande. Sazreo je, popravio kontrolu lopte, postao neuhvatljiv. Osetili su defanzivci Sitija sinoć... Od starta sezone, na 14 utakmica, postigao je šest i namestio sedam golova. U Lajpcigu se opravdano nadaju da će uspeti da za njega dobiju i preko 50.000.000 evra.
Navodno, Arsenal je već spremio prvu ponudu, tešku 40.000.000.
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U Minhenu se tokom leta puno pričalo o novom štoperu. Postojala je ideja prodaje Kima, koji nije bio ispunio očekivanja, ali ove jeseni Korejac igra puno, puno bolje. I pored toga, Eberl brižljivo popunjava 'rubriku' centralni defanzivci. Navodi se da je trenutno pri vrhu te liste Tomaš Araužo (24) iz Benfike.
"Istina je da su svi u klubu zadovoljni trenutnom situacijom sa štoperima. Ipak, tržište se redovno istražuje. Arauho bi mogao da postane konkretna opcija ukoliko neko od sadašnjih defanzivaca ode", zaključio je Falk.
Tomaš Araužo može po potrebi da pokriva i poziciju desnog beka, što se Vensanu Kompaniju posebno dopada...