Otkrivena tri imena sa Bajernove šortliste - duel sa Arsenalom i na tržištu

Uprskos brojnim povredama što su kvarile ambijent poroteklih nedelja - pa i puno puta pomenutim zdravstvenim problemima s kojima s suočavao šef stručnog štaba - ovog popodneva u Zebener štrase samo osmesi.

Puno lepih vesti za navijače Bajerna u poslednjih 48 sati. Oporavak Vensana Kompanija dobro teče, ekipa predvođena Eronom Denksom gotovo rutinski slavila u Madridu protiv Atletika (2:0), a tokom današnjeg dana, kao šlag na tortu, došlo je ozvaničenje nastavka saradnje sa Harijem Kejnom .

Novinare je, prirodno, zanimalo da li će se Majkl Olise sledeći naći na Kejnovom mestu, s olovkom u ruci...

"Za to smo Maks i ja zajednički odgovorni. Uvek smo isticali da u timu pored Harija imamo još sjajnih igrača, čiju budućnost u Bajernu želimo da osiguramo", kazao je izvršni direktort Jan Kristijan Drezen. "Olise je svakako u tom krugu igrača. Ponoviću još jednom: njegov ugovor važi do leta 2029. Imamo sasvim dovoljno vremena da sednemo i o svemu razgovaramo kada dođe pravi trenutak". Sa Harijem Kejnom, Majklom Oliseom, Luisom Dijazom i Džamalom Musijalom (kada je zdrav), odnosno s Gnabrijem, Saibarijem i Karlom iz drugog plana, Bavarci imaju jednu od najpotentnijih navala na svetu, međutim tendencije u modernom fudbalu nalažu da tržište konstantno mora da se 'češlja'. I mada ne treba očekivati da će nemački šampion biti naročito aktivan tokom zime, Maks Eberl sa svojim saradnicima radi punom parom - teren za neke buduću poslove priprema se mesecima unapred.

Neposredno pošto je Kejn parafirao ostanak na Alijanc areni do 2029, vodeći novinar Bilda - Kristijan Falk, otkrio je u svom podkastu "Bayern Insider" na koja imena se Eberl u poslednje vreme fokusirao. U svetlu sjajnog izdanja Antonija Nuse (21) sinoć protiv Mančester Sitija, bilo je nemoguće preskočiti to ime... "Eberl izuzetno ceni Nusu i uveren je da su njegovi kvaliteti kompatibilni s onim što je ekipi potrebno. Ime norveškog krilnog napadača bilo je tema razgovora u Minhenu još prošlog leta. Bajern ga i dalje prati i voleo bi da ga ima u svom timu u doglednoj budućnosti", preneli su nemački mediji Falkove reči. Kod Kompanija na levom krilu neprikosnoven je Luis Dijaz, no prave alternative u rosteru nema. Serž Gnabri puno bolje partije pruža kao drugi napadač, kada je iza Kejna, dok Alfonso Dejvis trenutno samo 'krpi' rupu na toj poziciji, pošto je Kolumbijac povređen. Imajući u vidu Gnabrijeve godine (ušao u 32), pa i sklonost ka čestim povredama nekolicine ofanzivaca, opravdanost da se krene po još jedno krilo zaista postoji. E sad...