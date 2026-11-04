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UŽIVO: Budućnost Krušik – Partizan 1:0, ušli Čumić, Že i Samson
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sre. 04.11.26. | 11:42
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BUDUĆNOST KRUŠIK – PARTIZAN 1:0 (1:0)
/Aleksić 4/
Stadion: SRC Krušik
Sudija: Andrija Stojanović
BUDUĆNOST KRUŠIK: Milinković – Obućina, Jović, Pajović, Cmiljanović – Pavić, Otašević – Tušanović, Sofronić, Martinović – Aleksić.
PARTIZAN: Krunić – Đurđević (od 46. Samson), Lima, Mitrović, Milovanović – Baba, Zeković (od 46. Že) – Zubairu, Kostić (od 46. Čumić), Vukotić – Kojzek.
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