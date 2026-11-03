UŽIVO - LIGA ŠAMPIONA: Kaljinka grmi u Istanbulu!
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uto. 03.11.26. | 16:46
Pratite dešavanja sa mečeva 4. kola elitnog takmičenja
LIGA ŠAMPIONA - 4. KOLO:
GALATASARAJ - ŠTUTGART 2:0
/Batrakov 12, 15/
Stadion: Ali Sami Jen
Kapacitet: 53.978
Sudija: Kris Kavana (Engleska)
GALATASARAJ: Čakir - Salaj, Sančez, Bardakči, Džejkovs - Toreira, Gabrijel Sara - Akgun, Batrakov, Jilmaz - Osimen.
ŠTUTGART: Sjemen - Leveling, Hendriks, Šabo, Mitelštat - Karazor (od 18. Špalt), Promel - El Kanusi, Undav, Firih - Demirović.
ŠAHTJOR - SPORTING 0:0
Stadion: Stamford Bridž (London)
Kapacitet: 40.341
Sudija: Ivan Kružlijak (Slovačka)
ŠAHTJOR: Rižnik - Tobijas, Bondar, Matvijenko, Pedro Enrike - Nazarina - Santana, Očeretko, Gomes, Mendoza - Elijas.
SPORTING: Silva - Felisimo, Kvarežma, Inasio, Arauho - Dumbija, Andersen, Altimira - Katamo, Suarez, Joanidiz.
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