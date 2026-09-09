KRAJ - LIGA ŠAMPIONA
sre. 09.09.26. | 19:16
Pratite uz Mozzart Sport utakmice najjačeg klupskog takmičenja
LIGA ŠAMPIONA - PRVO KOLO
LIVERPUL - ATLETIKO MADRID 2:1
/Ljorente 17 - Soboslaj 40, Makalister 50/
Liverpul (4-2-3-1): Alison, Arauho, Žake, Van Dajk, Kerkez - Makalister, Soboslaji - Enguma, Vric, Barkola - Isak.
Atletiko Madrid (4-4-2): Oblak - Ljorente, Pubilj, Romero, Hancko - Simeone, Barios, Koke, Baena - Alvarez, Li.
NAPOLI - ARSENAL 0:1
/Edegor 75/
Napoli (4-3-3): Meret – Di Lorenco, Rahmani, Marin, Olivera – Gilmur, Lobotka, De Brujne – Politano, Hejlund, Alison.
Arsenal (4-2-3-1): Raja – Vajt, Konsa, Gabrijel, Inkapje – Rajs, Merino – Saka, Edegor, Eze – Đekereš.
PSŽ - SLOVAN BRATISLAVA 6:1
/Dembele 17, 23, Tores 31, 46, 57, Ruiz 86 - Kamara 58/
PSŽ (4-3-3): Safonov, Hakimi, Zabarnji, Pačo, Mendes – Fernandez, Vitinja, Ruiz – Tores, Dembele, Akliuče.
Slovan (4-3-3): Takač – Blekmen, Bajrić, Marokvić, Kruz – Martinez, Pokornji, Ibrahim – Barseghjan, Šporar, Kamara.
SPORTING - GALATASARAJ 3:1
/Inasio 6ag, Suarez 57pen, Salzar 63 - Katomo 27/
Sporting (4-2-3-1): Silva - Kvarežma, Vagijanidis, Inasio, Arauho - Altimira, Dumbija - Katamo, Zalazar, Giljerme - Suarez.
Galatasaraj (4-2-3-1): Čakir - Šalai, Sančez, Elmah, Jakobs - Toreira, Sara - Sane, Batrakov, Akgun - Jilmaz.
BARSELONA - FAJENORD 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žesus 85 - Stajn 82/
Barselona (4-3-3): Đ. Garsija - Kunde, Kubarsi, Kristensen, Kanselo - Olmo, Rodri, Pedri - Jamal, Rafinja, Adejemi.
Fajenord (4-3-3): Ernst - Rid, Juste, Vatanbe, Marmol - Zehiel, Vanute, Valente - Musa, Feri, Lopez.
ŠTUTGART - VIKING 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 - Tripić 22/
Štutgart (4-2-3-1): Bredlou - Leveling, Jeltč, Šabot, Mitelštad - Promel, Štiler - El Hanus, Undav, Firih - Demirović.
Viking (4-3-3): Estbe - Hegheim, Stensnes, Daland, K. Haugen - Moi, Bel, Askildsen - Bjerdal, Kristijansen, Trpić..
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