Reakcije legendi na optužbe protiv Sitija: Kazna mora da bude nezapamćena! Sećanje na Aguerov gol razbijeno u paramparčad

Gostujući u studiju televizije ITV tokom analize meča Lige nacija, bivši kapiten Mančester junajteda Roj Kin bio je nemilosrdan, poručivši da bi se bez razmišljanja odrekao svih pehara osvojenih na ovaj način. "Da sam ja igrač, 100 odsto bih sve te medalje bacio u kantu za đubre. Naravno da bih. Jesu ih osvojili na terenu, ali zato što je klub varao. Znali su da će to da naudi mnogima i svejedno su to radili. Nego šta nego da se osećate iznevereno. Ovo je varanje. Slušate gluposti bivših igrača kako je sve osvojeno na terenu. Bilo je to varanje, čisto varanje. Teško je za igrače i menadžera. Poverenje u fudbalski klub i ono za šta se zalažu nestaje kada imate vlasnike koji sasvim svesno varaju. Veoma je teško ovim igračima da nastave dalje i održe taj nivo izvrsnosti ”, rekao je Kin .

Njegov kolega iz studija i legendarni napadač Arsenala Ijan Rajt istakao je da su vlasnici obmanuli i sopstvene igrače i navijače, te da klub mora da snosi do sada neviđene sankcije.

"Govorili su igračima, a i igrači i navijači su im verovali i pokušavali da stanu iza kluba. Uveravali su ih da se ništa ne dešava, a sada se pita da li je u pitanju 114 ili 115 optužbi. Ako ste igrač, znate da nešto nije u redu. Ovo je bez presedana i tužno je za sve, ali ono što su vlasnici uradili je užasno. Ovde je potrebna nezapamćena kazna. Ovo je ogroman dan za Premijer ligu, ali i veoma zamršena situacija. Teško je za njih što sada idu na noge Liverpulu, timu koji ih je jurio sve vreme. Pogledajte samo kroz šta je Jirgen Klop morao da prođe da bi ih slomio - to ga je verovatno na kraju i slomilo."

O gorućoj temi svetskog fudbala oglasio se i Gari Lineker u svom podkastu The Rest is Football, poručivši da su tvrdnje uprave kluba o nevinosti neodržive i da bi za Siti bilo najbolje da konačno prizna krivicu.

"Video sam izjavu generalnog direktora Ferana Sorijana da imaju neoborive dokaze. Pa, da su ti dokazi bili neoborivi, bili bi pokazani ranije. Pitam se da li bi im bilo bolje da kažu: 'Možda smo pogrešili, izvinjavamo se, prihvatićemo kaznu i sankcije i hajde da pokušamo da nastavimo dalje'. Oni koji zaista pate su navijači. Oni će sada preći u defanzivu i ja to razumem. Ali ovo je otvaranje Pandorine kutije koje ima toliko posledica, ne samo za Siti već i za sve ostale. Ni Premijer liga ovo nije želela, to im je poslednja stvar na svetu. Da li zaista mislite da žele ovakav skandal i haos u kom se nalazimo?"

Najemotivniju reakciju u Linekerovoj emisiji imao je bivši defanzivac Sitija Majka Ričards, koji je sa suzama u očima govorio o uticaju koji ove optužbe imaju na klub u kom je ponikao.

"Kada sam video da Premijer liga koristi izraz 'lažni ugovori', bio sam potpuno utučen. Mančester siti je moj klub, tamo sam od svojoj 14. godine i poginuo bih za njega. Tamo sam ostvario svoje snove. Čuti ove izveštaje je apsolutno razarajuće, kako za mene, tako i za navijače. Moj prijatelj me je zvao u suzama i tražio odgovore na koje nemam odgovor. Igrači nemaju nikakve veze sa onim što se dešava u kancelarijama i odlukama o finansijama. Sada će se dovesti u pitanje sva ta hemija koju smo imali u svlačionici i da li je sve bilo legitimno. U ovome nema pobednika. Čak i ako se Siti izvuče na žalbi, mrlja ostaje. A ako budu proglašeni krivima i posle žalbe, šta onda? Tada se u pitanje dovodi čitava Premijer liga”, rekao je Ričards.