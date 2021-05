Zauvek će važiti ona da su „čudni putevi fudbalski“. Malo izmenjena u odnosu na originalnu, ali jednako tačna.

Junak ove čudnovate storije je Rijad Marez. Čovek koji je sa dva gola u revanšu polufinala Lige šampiona presudio Pari Sen Žermenu i odveo Mančester siti u njegovo prvo finale elitnog kupa u istoriji.

Karijera alžirskog fudbalera je tako došla nadomak svog vrha, a poslednjih godina je u stalnom usponu. Došao je 2014. godine u Lester, sa njim osvojio Premijer ligu što je bio fudbalski zemljotres svoje vrste, da bi potom 2018. prešao u Mančesater siti u transferu vrendom oko 70.000.000 evra.

Ali, vreme je da vremeplov zavrtimo malo unazad. Do 2009. godine. Tada je Marez bio član francuskog niželigaša Kempea i dobio je ponudu da ode na probu u Sent Miren, tadašnjeg škotskog drugoligaša.

„Agent Žan Evida mi je ponudio da odem na probu u Sent Miren i to da treniram sa njihovim rezervama. Platio mi je kartu, a sa mnom je bio još jedan momak iz kluba, Dani Bekale. Sve je prošlo dobro, odigrao sam četiri utakmice i postigao sedam golova. Razvalio sam. I onda su me ostavili da čekam dva i po meseca“, pričao je Marez za Lekip.

Uvredio se Alžirac tim postupkom Škota, a i da nije, priznaje da bi tamo teško ostao.

„Škotska me izluđovala. Bilo je prehladno, sneg je padao, to je bilo čisto maltretiranje. Jednog dana mi je bilo toliko hladno na treningu da sam isfolirao povredu samo da bih pobegao u svlačionicu“.

Na kraju je Marez bukvalno pobegao iz Škotske.

„Jednog dana me je agent pozvao i rekao mi: „Rijade, poslao sam ti kartu, odmah hvataj autobus, siđi kod Stanice Glazgov, tu hvataj voz do aerodroma i onda uđi u let za Pariz“. Nikom u klubu, čak ni u hotelu, nisam ništa rekao. Pozajmio sam bicikl od čoveka u hotelu, ostavio sam tamo čak i kopačke. Samo sam na brzinu spakovao torbu i zbrisao niz stepenice, da me ni na recepciji ne vide“, ispričao je Marez.

Sada, posle svega, 12 godina kasnije, u Sent Mirenu se čudu čude kako je takav igrač mogao da im prođe ispod radara.

„Drago mi je što nisam tada bio u klubu, čak mislim da danas u Sent Mirenu nema nikog ko je tada bio u upravi. Dešavaju se takve stvari u fudbalu, ali stvarno ostaje gorak ukus u ustima kada vam promakne takav igrač kakav je Marez“, kaže Džim Gudvin, sadašnji trener Sent Mirena.

On je siguran da Alžirac onda i sada nije ni izbliza isti igrač.

„Stvarno ne mogu da zamislim Mareza koji sada igra u Mančester sitiju kakav je bio na probi ovde u Sent Mirenu. Dešavaju se greške kod dovođenja igrača. Nekada ispadne da nije vredan novca koji ste dali za njega, nekada mislite da ste doveli igrača da popuni broj, a onda ispadne lider. Siguran sam da bi ljudi iz kluba voleli kada bi moglo vreme da se vrati, pa da postupe drugačije“, kaže Gudvin.

Ali, taj voz je davno prošao. Rijad Marez će igrati 29. maja za titulu prvaka Evrope, a Sent Miren je u donjem delu tabele škotskog prvenstva. Sada, ipak, u Premijer ligi.