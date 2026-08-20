POLUVREME: Crvena zvezda – Viktorija Plzenj 1:0; IVANIĆ!

čet. 20.08.26. | 18:47

Pratite uz Mozzart Sport tekstualni prenos utakmice plej-ofa Lige Evrope

PRVA UTAKMICA PLEJ-OFA UEFA LIGE EVROPE

CRVENA ZVEZDA – VIKTORIJA PLZENJ 1:0 (1:0)

/Ivanić 36/

***KVOTE UŽIVO***

Beograd. Stadion „Rajko Mitić“.

Sudija: Espen Eskas (Norveška).

Žuti karton: Seol (Crvena zvezda).

CRVENA ZVEZDA (4-3-3): Mateus- Lukasen, Veljković, Krunić, Seol - Elšnik - Kostov, Čam - Bukari, Ivanić, Arnautović.

VIKTORIJA PLZENJ (4-4-2): Vigel - Memić, Dveh, Krčik, Doski - Ladra, Červ, Prebsl, Suare - Hrošovski, Adu.

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