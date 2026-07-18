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UŽIVO: Engleska - Francuska 4:1; Embape došao do devetog gola na Mundijalu
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sub. 18.07.26. | 21:47
Pratite na Mozzart Sportu dešavanja sa meča za treće mesto
MUNDIJAL, MEČ ZA TREĆE MESTO
Engleska - Francuska 4:1 (4:0)
/Rajs 3, Konsa 18, Saka 37, 45+1 - Embape 47/
Stadion: Hard Rok (Majami)
Sudija: Hesus Valencuela
Francuska (4-2-3-1): Menjan - Gusto, Konate (od 46. Upamekano), Lakroa, Ernandez (od 46. Dinj) - Zair Emeri, Rabio - Olis, Šerki (od 46. Dembele), Due (od 46. Barkola) - Embape
Engleska (4-2-3-1): Henderson - Kvansa, Konsa, Gei, Spens - Rajs, Rodžers - Saka, Eze, Rašford (od 46. Votkins) - Toni
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