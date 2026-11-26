(@Reuters)
UŽIVO: Gent – Crvena zvezda 1:0, Arauho sa distance
Najnovije vesti
čet. 26.11.26. | 19:51
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Belgije
UEFA LIGA KONFERENCIJE
GENT – CRVENA ZVEZDA 1:0
/Tiago Arauho 26/
KAA Gent Arena
Kapacitet: 20.185.
Sudija: Mateo Marčenaro (Italija).
Žuti kartoni: Van der Hejden (Gent), Krunić (Crvena zvezda).
GENT (4-3-3): Rof - Volkert, Paskotši, Van der Hejden, Tiago Arauho - Samoas, Lopes, Delorž - Kadri, Vergara, Sonko.
CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Badžo, Krunić, Handel, Abu Fani - Kostov, Lučić, Ivanić.
Komentari / Podeli vest
GentUŽIVOLiga konferencijeFK Crvena zvezda
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
petak | 27.11.2026.
subota | 28.11.2026.