UŽIVO: Hetafe – Partizan 1:1; Že pogađa prečku!
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čet. 20.08.26. | 19:50
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HETAFE – PARTIZAN 1:1 (1:1)
/Unal 10 - Sek 43/
Stadion: Koliseum
Sudija: Andris Triemanis (Letonija)
HETAFE (3-5-2): Sorija – Đene, Abkar, Romero – Femenija, Terats, Franko Garsija, Mangala, Mohika – Unal, Satrijano.
PARTIZAN (3-4-3): Milošević – Milić, Mitrović, Simić – Roganović, Baba, Ugrešić (od 67. Aleksić), Samson (od 67. Đurđević) – Sek, Že, Vukotić (od 67. Miladinović).
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