UŽIVO: Holandija - Srbija 2:1
Najnovije vesti
ned. 04.10.26. | 19:34
Pratite dešavanja iz Ajndhovena
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 4. KOLO:
HOLANDIJA - SRBIJA 2:1 (1:1)
/Kopmajners 31, Zirkze 72 - Cvetković 35/
Stadion: Filips stadion
Kapacitet: 35.000
Sudija: Donatas Rumšas (Letonija)
HOLANDIJA: Verbrugen - Damfris, Van Dajk, Kopmajners, Van de Ven - Gravenberh (od 59. Zehijel), Ferman (od 59. Hato), Rejnders (od 82. Timber) - Samervil, Merdink (od 46. Zirkze), Lang (od 59. Van Bomel)
SRBIJA: VMS - Nedeljković, S. Gudelj (od 79. N.Gudelj), Babić, Pavlović, Terzić (od 73. Kostić) - Lukić, Stanković (od 66. Maksimović), Samardžić (od 74. Živković) - Tadić (od 66. Jović), Cvetković
Komentari / Podeli vest
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
nedelja | 04.10.2026.
ponedeljak | 05.10.2026.
utorak | 06.10.2026.