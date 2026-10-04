UŽIVO: Holandija - Srbija 2:1

ned. 04.10.26. | 19:34

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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 4. KOLO:

UŽIVO KVOTE ZA UTAKMICU

HOLANDIJA - SRBIJA 2:1 (1:1)
/Kopmajners 31, Zirkze 72 - Cvetković 35/

Stadion: Filips stadion
Kapacitet: 35.000
Sudija: Donatas Rumšas (Letonija)

HOLANDIJA: Verbrugen - Damfris, Van Dajk, Kopmajners, Van de Ven - Gravenberh (od 59. Zehijel), Ferman (od 59. Hato), Rejnders (od 82. Timber) - Samervil, Merdink (od 46. Zirkze), Lang (od 59. Van Bomel)

SRBIJA: VMS - Nedeljković, S. Gudelj (od 79. N.Gudelj), Babić, Pavlović, Terzić (od 73. Kostić) - Lukić, Stanković (od 66. Maksimović), Samardžić (od 74. Živković) - Tadić (od 66. Jović), Cvetković


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