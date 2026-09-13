KRAJ: IMT - Crvena zvezda 0:1

ned. 13.09.26. | 17:45

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IMT - CRVENA ZVEZDA 0:1 (0:1)
/Kostov 31/

Stadion: Lagator (Loznica)
Sudija: Danilo Nikolić

IMT: Čančarević, Delmas (od 87. Radočaj), Šapić (od 90+2 Milanović), Sisako, Martos - Kebe, Novičić - Fabijen, Cojić, Radivojević (od 82. Petrović) - Mitić (od 90+2 Cvijetić)

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Nakajama, Gudelj, Lukasen - Gaštarov, Elšnik - Bukari (od 78. Lučić), Čam (od 56. Handel), Kostov (od 65. Balov), Ivanić (od 65. Badžo) - Dijeng (od 78. Arnautović)

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