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UŽIVO: Partizan - Radnički KG 0:1
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ned. 16.08.26. | 19:31
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MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO
PARTIZAN – RADNIČKI 1923 0:1 (0:1)
/Sremčević 45/
Beograd
Stadion Partizana
Sudija: Danilo Nikolić
Crveni karton: Hila (Radnički KG) u 33. minutu
PARTIZAN (4-3-3): Milošević – Roganović, Simić, Milić, Đurđević – Baba (od 59. Ugrešić), Vukotić, Kostić (od 46. Aleksić) – Traore (od 65. Lekić), Že (od 59. Kojzek), Zubairu. Trener: Saša Ilić.
RADNIČKI 1923 (4-2-3-1): Lijeskić – Nikčević, Marjanović, Hilu, Babić (od 60. Miličić) – Ristić, Glavčić, Ilić – Sise (od 60. Kuzmanović), Živković (od 39. Simović), Sremčević. Marušić. Trener: Feđa Dudić.
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