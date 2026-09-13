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POLUVREME: Partizan - Vojvodina 0:2
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ned. 13.09.26. | 15:30
Pratite uživo dešavanja sa stadiona u Humskoj
MOZZZART BET SUPERLIGA, DEVETO KOLO
PARTIZAN - VOJVODINA 0:2
/Kolarević 17, 34/
Stadion: FK Partizan
Sudija: Pavle Ilić
PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić - Milić, Simić (od 44. Samson), Lima, Petrović - Baba, Aleksić - Čumić, Miladinović, Zubairu - Že (od 44. Kojzek).
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić - Nikolić, Mašović, Suč, Sukačev - Petrović, Kokanović - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnović.
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