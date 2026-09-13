POLUVREME: Partizan - Vojvodina 0:2

MOZZZART BET SUPERLIGA, DEVETO KOLO

PARTIZAN - VOJVODINA 0:2

/Kolarević 17, 34/

Stadion: FK Partizan

Sudija: Pavle Ilić

PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić - Milić, Simić (od 44. Samson), Lima, Petrović - Baba, Aleksić - Čumić, Miladinović, Zubairu - Že (od 44. Kojzek).

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić - Nikolić, Mašović, Suč, Sukačev - Petrović, Kokanović - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnović.

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