KRAJ: Partizan - Vojvodina 2:3

MOZZZART BET SUPERLIGA, DEVETO KOLO

PARTIZAN - VOJVODINA 2:3 (0:2)

/Kojzek 68, 92 - Kolarević 17, 34, Milić ag 78/

Stadion: FK Partizan

Sudija: Pavle Ilić

PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić - Milić, Simić (od 44. Samson), Lima, Petrović - Baba, Aleksić (od 69. Kostić) - Čumić (od 46. Sek), Miladinović, Zubairu (od 46. Vukotić) - Že (od 44. Kojzek).

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić - Nikolić (od 74. Gašić), Mašović, Suč, Sukačev - Petrović, Kokanović (od 55. Veličković) - Ranđelović, Zukić (od 74. Đakovac), Kolarević (od 55. Baros) - Mulahusejnović (od 65. Vukanović).

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