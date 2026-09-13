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KRAJ: Partizan - Vojvodina 2:3
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ned. 13.09.26. | 15:30
Pratite uživo dešavanja sa stadiona u Humskoj
MOZZZART BET SUPERLIGA, DEVETO KOLO
PARTIZAN - VOJVODINA 2:3 (0:2)
/Kojzek 68, 92 - Kolarević 17, 34, Milić ag 78/
Stadion: FK Partizan
Sudija: Pavle Ilić
PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić - Milić, Simić (od 44. Samson), Lima, Petrović - Baba, Aleksić (od 69. Kostić) - Čumić (od 46. Sek), Miladinović, Zubairu (od 46. Vukotić) - Že (od 44. Kojzek).
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić - Nikolić (od 74. Gašić), Mašović, Suč, Sukačev - Petrović, Kokanović (od 55. Veličković) - Ranđelović, Zukić (od 74. Đakovac), Kolarević (od 55. Baros) - Mulahusejnović (od 65. Vukanović).
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