(©Starsport)
(©Starsport)

UŽIVO: Radnik – Partizan 4:4, spektakl na jugu - novo izjednačenje!

sub. 19.09.26. | 17:34

Pratite sa nama tok meča u Surdulici

KVOTE UŽIVO!!!

RADNIK – PARTIZAN 4:4 (3:1)
/Kvarši 27, Bogdanović 37, 64, Lazić 45+2 - Kojzek 18, Sek 54, Simić 58, Lima 73/

Stadion: Gradski
Sudija: Srđan Jovanović
Žuti kartoni: Bogdanović, Stojanović, Novaković, Abubakar (Radnik), Samson, Vukotić, Miladinović, Mitrović (Partizan)
Crveni karton: Milan Vukotić (Partizan) u 35. minutu

RADNIK (4-2-3-1): Radojičić – Lazić, Abubakar, Stojanović, Sonja – Pejović, Popović – Kvarši, Novaković, Jovanović (od 62. Spasić) – Bogdanović.

PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić – Samson, Lima, Simić, Petrović – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović (od 46. Zeković), Trifunović (od 46. Čumić)– Kojzek.

KVOTE!!!

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