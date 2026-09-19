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UŽIVO: Radnik – Partizan 4:4, spektakl na jugu - novo izjednačenje!
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sub. 19.09.26. | 17:34
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RADNIK – PARTIZAN 4:4 (3:1)
/Kvarši 27, Bogdanović 37, 64, Lazić 45+2 - Kojzek 18, Sek 54, Simić 58, Lima 73/
Stadion: Gradski
Sudija: Srđan Jovanović
Žuti kartoni: Bogdanović, Stojanović, Novaković, Abubakar (Radnik), Samson, Vukotić, Miladinović, Mitrović (Partizan)
Crveni karton: Milan Vukotić (Partizan) u 35. minutu
RADNIK (4-2-3-1): Radojičić – Lazić, Abubakar, Stojanović, Sonja – Pejović, Popović – Kvarši, Novaković, Jovanović (od 62. Spasić) – Bogdanović.
PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić – Samson, Lima, Simić, Petrović – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović (od 46. Zeković), Trifunović (od 46. Čumić)– Kojzek.
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