Vreme čitanja: 3min | uto. 17.11.26. | 15:37
Španac se u januaru vraća na čuveni Dakar reli
Nakon što je krajem septembra potvrđeno da će Fernando Alonso produžiti saradnju sa Aston Martinom i ostati u Formuli 1 i tokom 2027, pojavile su se glasine da bi dvostruki svetski šampion mogao da se vrati na čuveni Dakar reli.
Španac je ubrzo demantovao takve navode, istakavši da bi bilo „nemoguće“ uskladiti pripreme za zahtevan reli sa obavezama koje donosi nova sezona Formule 1.
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Nedugo zatim, Alonso je viđen u Maroku za volanom automobila Prodrive, što je ponovo podgrejalo spekulacije o njegovom mogućem povratku na Dakar. Iskusni Alonso još jednom je pokušao da stane na put glasinama:
„Vozim karting, a ne postoje glasine da ću se takmičiti u svetskom šampionatu“.
U utorak je stigla zvanična potvrda da će Aston Martin u 2027. godini prvi put učestvovati na Dakar reliju, i to sa tročlanom vozačkom postavom koju čine Alonso, devetostruki svetski šampion u reliju Sebastijan Leb i aktuelni prvak Reli Rejd šampionata Lukas Moraes. Takođe, Alonsov suvozač biće Mark Koma, petostruki pobednik Dakara u konkurenciji motociklista, sa kojim je Španac debitovao 2020. godine kada su zauzeli 13. mesto u generalnom plasmanu.
„Pošto što sam odlučio da nastavim da se takmičim u Formuli 1 sa Aston Martin Aramcom, ozbiljno sam razmotrio i mogućnost nastupa na Dakaru. Na kraju je odluka bila jednostavna. Želeo sam da u potpunosti prihvatim ovaj izazov i okušam se istovremeno u Formuli 1 i Dakar reliju. Dakar je 2020. bio jedno od najizazovnijih, ali i najlepših iskustava u mojoj karijeri. Formula 1 ostaje moj prioritet, ali ja sam vozač i upravo zbog ovakvih izazova volim automobilizam. Radujem se što ćemo videti šta možemo da postignemo’’, zaključio je Španac.
Za svoj debitantski nastup na Dakaru, Aston Martin je pripremio prototip Dreadnought, razvijen u saradnji sa kompanijom Prodrive, koji predstavlja evoluciju automobila Dacia Sandrider, sa kojim je Naser Al Atija ove godine stigao do pobede. Zanimljivo je da je ovaj automobil prvobitno osmišljen kao virtuelno vojno vozilo za popularnu video-igru Call of Duty.
U međuvremenu, stigla je i vest da će 49. izdanje Dakar relija imati novu rutu. Usled bezbednosne situacije na Bliskom Istoku, događaj je iz Saudijske Arabije (u kojoj se održava od 2020) preseljen u Portugal i Maroko, što će predstavljati povratak na afrički kontinent prvi put nakon 20 godina. Tako će od 9. do 23. januara, ruta od 7.824km započeti u portugalskom Algarveu gde će se održati prolog i prva etapa, a zatim se ide put Maroka koji će takmičari obići od samog severa do juga, sve do kraja u Marakešu.
Inače, tekuća sezona Formule 1 ulazi u samu završnicu, a do kraja šampionata ostala su još samo tri trkačka vikenda. Predstojećeg vikenda na programu je Velika nagrada Las Vegasa, nakon čega slede trke u Kataru i Abu Dabiju, gde će početkom decembra biti spuštena zavesa na sezonu 2026.