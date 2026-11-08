Čista dominacija! Nina Milošević stigla do druge UFC pobede
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 03:21
Srpska predstavnica i drugi nastup u najjačoj svetskoj organizaciji završila prekidom
Beograd je Nini Milošević poslužio da se prvi put predstavi UFC publici, a pobeda u prvoj rundi očigledno je oduševila čelnike najjače svetske organizacije. Nekoliko dana pred njen nastup u Las Vegasu protiv Prisile Košeire, odlučili su da srpsku borkinju prebace na glavni program priredbe.
I te kako je opravdala ukazano poverenje! Brazilku je savladala prekidom u drugoj rundi, ali i reč dominacija deluje previše blago da opiše ono što je srpska predstavnica prikazala večeras.
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Čim se oglasio znak za početak borbe, Nina je krenula agresivno na protivnicu, srušila je i odmah prebacila borbu u parter. Od tog trenutka praktično nije ispuštala kontrolu, a koliko je bila nadmoćna, najbolje govori podatak da je tokom prve runde zadala čak 94 udarca, dok je Brazilka uspela da uzvrati svega pet puta.
Već tada bilo je jasno da je samo pitanje vremena kada će završiti posao. Ipak, druga runda donela je nešto drugačiji početak, pošto se borba određeno vreme odvijala na nogama. Ni tu Košeira nije imala mnogo uspeha protiv Nine, dok je iscrpljenost od silnih pokušaja da se odbrani u prvoj rundi postajala sve očiglednija. A kada je srpska borkinja još jednom uspela da je sruši i prebaci borbu u parter, bilo je jasno da je kraj blizu. Brazilka više nije imala snage da se brani, pa je sudija morao da prekine meč.
Posle borbe, izrazila je želju da se što pre vrati u oktagon.
„Samo sam pratila plan i evo nas ovde. Cilj je bio da od samog početka izvršim pritisak, potisnem je uz ogradu i srušim. Nije sve prošlo baš kako sam zamislila, ali najvažnije je da sam uspela. Želim ponovo da se borim, znam da je već sledeće nedelje na programu meč za titulu u ženskoj bantam kategoriji, a ja sam u gradu i spremna sam. Naporno sam trenirala, tako da, ako zatrebam, neka me pozove“.
Već naredne nedelje na scenu stupa i najbolje rangirani srpski borac Uroš Medić, koji će na priredbi UFC 334 u Njujorku odmeriti snage sa Kevinom Holandom.