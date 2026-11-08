Čista dominacija! Nina Milošević stigla do druge UFC pobede

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Čim se oglasio znak za početak borbe, Nina je krenula agresivno na protivnicu, srušila je i odmah prebacila borbu u parter. Od tog trenutka praktično nije ispuštala kontrolu, a koliko je bila nadmoćna, najbolje govori podatak da je tokom prve runde zadala čak 94 udarca, dok je Brazilka uspela da uzvrati svega pet puta.

Već tada bilo je jasno da je samo pitanje vremena kada će završiti posao. Ipak, druga runda donela je nešto drugačiji početak, pošto se borba određeno vreme odvijala na nogama. Ni tu Košeira nije imala mnogo uspeha protiv Nine, dok je iscrpljenost od silnih pokušaja da se odbrani u prvoj rundi postajala sve očiglednija. A kada je srpska borkinja još jednom uspela da je sruši i prebaci borbu u parter, bilo je jasno da je kraj blizu. Brazilka više nije imala snage da se brani, pa je sudija morao da prekine meč.