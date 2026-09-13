Darko Stošić je FNC šampion: Fabjan nokautirao Erslana, srednja kategorija bez prvaka

Borba je dobro krenula za Stošića koji je kikovima i jakim krošeima dominirao prvu rundu. U drugoj rundi, iako je Moil našao distancu i krenuo da pritiska protivnika, srpski “čekić” je uz pomoć jačih udaraca ostavio bolji utisak. Međutim, u trećoj rundi, Stošić nije više uspevao da izbegne pokušaje rušenja nemačkog šampiona i proveo je većinu runde na leđima gde je primio veliki broj udaraca i izgledalo je da je Darko propustio šansu da pobedi. Ipak, u četvrtoj rundi, ponovo je imao uspeha sa kikovima, pogađao protivnika krošeima i aperkatima dok se kretao ka njemu sa otvorenom glavom. Očigledno je ta runda ohrabrila Stošića koji je u petu rundi ušao sa jasnom namerom da osigura pobedu nakon relativno tesne četvrte runde. Peta je bila produžetak prethodne runde i nekako je našao bolju rezervu energije u odnosu na protivnika i uspeo da pogodi Moila udarcima koji bi većinu teškaše na svetu ugasili svetla. Ipak, čuo se zvuk sirene i sudbina pojasa teške kategorije je prepuštena sudijama.

Na kraju, sudije su procenile da je šteta koju je Darko Stošić vršio u drugoj i četvrtoj rundi bila presudna i Čekić je proglašen pobednikom, uzimajući četiri od pet rundi.

Nakon UFC-a, KSW-a gde je bio toliko blizu pojasa, i poraza od Vitasovića prošle godine, srpski teškaš može konačno, bar na kratko, da predahne sa FNC zlatom oko struka.

Miran Fabjan je u uvertiri pred glavnu borbu protiv Ivana Erslana ušao vrlo strpljivo, želeći da izbegne ponavljanje scenaria druge borbe sa Aleksandrom Ilićem i to strpljenje se na kraju isplatilo za slovenačkog Rokija. U ludoj razmeni gde su obojica tvrdo pogađali, Fabjan je levim krošeom uzdrmao svog protivnika koji je nakon toga nateran da se brani uz ogradu. Tu ga je Slovenac zakačio savršenom kontrom desnom rukom, poslao u nokdaun i odatle je izgledalo da Erslan više nije u borbi. Serijom tvrdih udaraca, uključujući par njih koji su pogodili potiljak Hrvata, Miran Fabjan je stavio tačku na borbu i nakon sedam meseci se vratio na pobedničke staze. Iako nije nikoga prozvao na mikrofonu, nekako svima je u glavi moguća trilogija sa Džokerom Ilićem.

Nije trebalo Đaniju Barbiru više od minuta da stavi tačku na borbu protiv Pjotra Štrusa. Munjevitom kombinacijom je pogodio izazivača koji nije imao ni priliku da uzvrati svojim udarcima. Barbir je uzdrmao svog protivnika uz ogradu, poslao ga na strunjaču i naterao sudiju da prekine duel. Nakon borbe, na mikrofonu Marka Petraka, Štrus je rekao da smatra da je borba prerano prekinuta, međutim, publici je bilo jasno da se u tom trenutku Poljak više nije branio i da je sudija ispravno stavio tačku na duel. Na Barbirovu žalost, na vagi je već izgubio vlasništvo pojasa srednje kategorije te je večeras napustio kavez bez titule FNC organizacije. Iako je sada prazan tron, svi znaju ko vlada nad divizijom i možemo očekivati brz povratak bivšeg šampiona.

Ostatak događaja je bio pun zabavnih okršaja. Bokseri Hrvoje Sep i Ante Bilić su navukli male rukavice i odlučili da uđu u otvoren rat u FNC oktagonu. Nakon 10 minuta lepe borbe, pobedu na sudijskim kartama je uzeo Sep.

“Croata” Bario je svojim uobičajenim udaračkim i rvačkim pritiskom došao do pobede sudijskom odlukom protiv Fabijana Silve. Bio je uzdrman u trećoj rundi, međutim, zahvaljujući svom klinču se oporavio i odveo borbu do odluke, koju je zasluženo uzeo.

Borba izmedu Marka Ančića i Luke Giorgadzea, koja je obećavala sjajnu akciju, se pretvorila u dosta jednosmernu pobedu za Giorgadzea koji je totalno nadmašio Hrvata u stojci i uspeo da zaustavi sve rvačke situacije koje su mogle otići u korist Ančića.

Hrvat Martin Batur došao je do pobede tehničkim nokautom protiv Mihala Andrišaka, dok je Entoni Ajvi nametnuo svoj rvački pritisak i pobedio jednoglasnom odlukom Vila Karija.

Bilo je par nezgodnih situacija na početku događaja, Fran Luka Đurić je otvorio dogadaj vrlo diskutabilnom pobedom sudijskom odlukom protiv Bartoša Vojćikjevič dok je Tiriel Abramović došao do trijumfa tehničkim nokautom nakon jezivog preloma noge protivnika.

33. izdanje FNC organizacije je ispoštovao velika očekivanja publike koja je ostala oduševljena pobedama hrvatskih boraca ali i velikom uspehu Darka Stošića koji će sigurno biti zapamćen kao jedan od najvećih momenata u istoriji FNC-a.

Piše: Roman Lugassy