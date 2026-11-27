Dobio Zlatnu kacigu, pa objavio kraj: Mark Markes se više neće trkati
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Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 12:35
Slavni Španac se povlači iz Moto GP šampionata
Pobedom u Portugaliji prošlog vikenda, Mark Markes je stigao do osme titule u kraljevskoj klasi Moto GP šampionata, a ukupno desete u svim kategorijama. Izjednačio se sa čuvenim Đakomom Agostinijem, koji mu je prilikom proslave posle trke uručio Zlatnu kacigu namenjenu šampionima.
I onda, pravo niotkuda, Španac je uoči Velike nagrade u Valensiji saopštio da završava karijeru! Nedeljna trka biće poslednja u karijeri slavnog Katalonca.
“Zvanično je. Mark Markes je odlučio da se povuče iz Moto GP šampionata i trka za Veliku nagradu Valensije biće njegova poslednja trka kao profesionalnog vozača za tim Dukati Lenovo", saopštio je italijanski tim.
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Razlog povlačenja nije zavnično saopšten i očekuje se da bude preciziran na Markesovoj današnjoj konferenciji za medije. Pretpostavlja se da je u pitanju njegovo zdravstveno stanje, odnosno učestali problem sa ramenom. Njeogvo ime svakako će zauvek ostati krupnim slovima upisano u istoriju Moto GP trka, kao i kompletnog auto-moto sveta.
Sa samo 20 godina, 2013, postao je najmlađi šampion kraljevske klase. Titule je osvojio i 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025. i 2026. godine, dok je prethodno 2010. bio najuspešniji u klasi do 125 kubika, a dve godine kasnije u Moto2 klasi.
Sa ovom objavom, dobila je predstojeća trka u Velnsiji ogroman emotivni značaj za sve ljubitelje Moto GP šampionata.