Dođoh, videh, pobedih: Veclar bez trijumfa cele sezone, a onda je stigao Miloš Kos

Bombarder iz Kozarske Dubice je bio najbolji pojedinac meča, postigao je sedam golova u pobedi Veclara u Balingenu sa 26:23. Posle dva remija, to je bio prvi trijumf Veclara u sezoni, ali i dalje drže “fenjer” Bundeslige.

Nedelja, 15.00: (1,45) Magdeburg (8,00) Flensburg (3,40)

Kos je postigao ključni gol za 25:23 u poslednjem minutu, kada je matirao reprezentativnog saigrača Vladimira Cuparu koji je imao četiri odbrane u poraženom timu.

U derbiju Bundeslige, Fikse je u Berlinu pobedio Kil sa 28:25, a odličan je bio kapiten Orlova Mijajlo Marsenić koji je postigao pet golova. Sjajan je na golu bio Lase Ludvig sa 17 intervencija i bio najzaslužniji za preokret u nastavku, posle 14:12 za Zebre posle 30 minuta. Standardno odličan i raspucan bio je danski mađioničar Matijas Gidsel sa devet pogodaka.

Kod Kila četiri gola Lukasa Cerbea i šest odbrana Španca Gonzala Pereza de Vargasa.

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