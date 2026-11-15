Dođoh, videh, pobedih: Veclar bez trijumfa cele sezone, a onda je stigao Miloš Kos
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 08:19
Doskorašnji levi bek Partizana dao sedam golova u debiju za novi klub u trijumfu u Balingenu – 26:23. Odličan i Mijajlo Marsenić sa pet pogodaka protiv Kila – 28:25
Odmah posle finansijskog kraha Partizana prethodne nedelje, Miloš Kos je našao novi angažman. Vratio se u najjači šampionata na svetu, Bundesligu, gde je godinu i po branio boje Erlangena. Potpisao je do kraja sezone za Veclar, poslednji tim šampionata Nemačke.
Stigao je pre par dana, zvanično predstavljen i odmah na debiju u subotu uveče pokazao da će biti kapitalno pojačanje tima iz Hesena.
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Bombarder iz Kozarske Dubice je bio najbolji pojedinac meča, postigao je sedam golova u pobedi Veclara u Balingenu sa 26:23. Posle dva remija, to je bio prvi trijumf Veclara u sezoni, ali i dalje drže “fenjer” Bundeslige.
Nedelja, 15.00: (1,45) Magdeburg (8,00) Flensburg (3,40)
Kos je postigao ključni gol za 25:23 u poslednjem minutu, kada je matirao reprezentativnog saigrača Vladimira Cuparu koji je imao četiri odbrane u poraženom timu.
U derbiju Bundeslige, Fikse je u Berlinu pobedio Kil sa 28:25, a odličan je bio kapiten Orlova Mijajlo Marsenić koji je postigao pet golova. Sjajan je na golu bio Lase Ludvig sa 17 intervencija i bio najzaslužniji za preokret u nastavku, posle 14:12 za Zebre posle 30 minuta. Standardno odličan i raspucan bio je danski mađioničar Matijas Gidsel sa devet pogodaka.
Kod Kila četiri gola Lukasa Cerbea i šest odbrana Španca Gonzala Pereza de Vargasa.
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