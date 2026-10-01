Faktor Emil Nilsen: Vesprem je trenutno najbolji tim na svetu, kruna za Pešmalbeka i Dodića
Vreme čitanja: 4min | čet. 01.10.26. | 21:53
Niko nije tako ponizio Barselonu u poslednjih pet-šest goidina kao mađarski prvak u finalu Supegloba u Kairu – 33:42
Vesprem je na krovu planete, drugu put u istoriji, posle premijerne krune 2024. Ponižen je šampion Evrope Barselona u Kairu u finalu Supergloba (nezvaničnog Svetskog klupskog prvenstva) – 42:33.
Morao je da dođe najbolji golman današnjice Emil Nilsen, upravo iz Barselone, da bi najbogatiji klub na svetu krenuo konačno da ispuni višedecenijski san da postane prvak Evrope. Trenutno je tim Ćavija Paskvala najbolji na planeti. Na startu Lige šampiona je razbijen Fikse u Berlinu sa 35:29, a sada i najtrofejniji klub Evrope. Mađarsku legiju stranaca za šest dana gledaćemo u Pioniru protiv Partizana u trećem kolu elitnog evropskog takmičenja.
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Svetsku titulu je drugi put osvojio srpski pivotmen Dragan Pešmalbek koji je u finalu postigao dva gola, kao i Stefan Dodić koji je malo igrao, nije uspeo da se upiše u strelce. Emil Nilsen je na početku meča spustio roletnu, bio tas na vagu, odlepio Vesprem već posle 10 minuta na 9:3, na kraju je imao 12 odbrana. Imao je Vesprem i dvocifrenu prednost u finišu meča.
Blistali su Francuzi, Igo Deska sa 10 golova i Nedim Remili sa osam, dok se Ivan Martinović pet puta upisao u strelce, a po četiri Ahmed Hešam i Janis Len.
Kod indisponirane Barselone, jedini vredan pomena bio je Timoti Engasan sa devet pogodaka. Aleiš Gomez Abeljo je dao pet, dok je Dika Mem imao očajno veče, šutirao 0/4. Golmani Sergej Ernandez i Viktor Halmgrison sakupili su po četiri intervencije.