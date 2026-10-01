Faktor Emil Nilsen: Vesprem je trenutno najbolji tim na svetu, kruna za Pešmalbeka i Dodića

Vesprem je na krovu planete, drugu put u istoriji, posle premijerne krune 2024. Ponižen je šampion Evrope Barselona u Kairu u finalu Supergloba (nezvaničnog Svetskog klupskog prvenstva) – 42:33.

Morao je da dođe najbolji golman današnjice Emil Nilsen, upravo iz Barselone, da bi najbogatiji klub na svetu krenuo konačno da ispuni višedecenijski san da postane prvak Evrope. Trenutno je tim Ćavija Paskvala najbolji na planeti. Na startu Lige šampiona je razbijen Fikse u Berlinu sa 35:29, a sada i najtrofejniji klub Evrope. Mađarsku legiju stranaca za šest dana gledaćemo u Pioniru protiv Partizana u trećem kolu elitnog evropskog takmičenja.