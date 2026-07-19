Fenomen Pogačar dominira, ide ka petoj tituli na Tur d'Fransu

Uoči 15. etape koja se od 13.10 vozi od Šampanjole do Plato de Solaisona u dužini od 183,9 kilometara i planinskog je tipa, slovenački biciklista u generalnom plasmanu ima veliku prednost od četiri minuta i 30 sekundi u odnosu na večitog rivala, Danca Jonasa Vinjegora iz tima Visma.

Pogačar je u subotu osvojio četvrtu etapu na ovogodišnjem Tur d'Fransu i ukupno 25. na čuvenoj trci do sada. Napao je na 7,5 kilometara do kraja na usponu i nije se zaustavljao stigavši na cilj u vremenu četiri sata i sedam sekundi. Nadmoćno je pobedio sa 38 sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranog timskog kolegu iz Emirejtsa, Isaka del Tora i mladog Francuza Pola Seksasa iz tima Dekatlona. Vinjegor je na cilj stigao sa 44 sekunde zaostatka za pobednikom. Inače, bio je to najmlađi trio na podijumu od 1986. godine. Pol Seksas je postao najmlađi nosilac bele majice sa 19 godina i 297 dana.

"Znao sam da Isak nije na 100 odsto, čekao sam poslednje kilometre da vidim da li će biti kakvih pomeranja. Dekatlon i Jonas Vinjegor su imali veoma dobar ritam na usponu, ali onda je jedan po jedan momak otpadao. Osećao sam se dobro i u poslednja dva kilometra bilo je mnogo publike, što mi je dalo dodatnu snagu da idem do kraja. Imao sam dobar osećaj, iskoristio sam priliku. Bio je to savršen dan za tim. Ovu etapu smo obeležili još na početku trke. Poznata mi je bila deonica jako dobro, ovo je predivna zona za biciklizam. Imam lepa sećanja na ovu stazu i to smo svi imali na umu u timu", rekao je Pogačar.

Takvu prednost teško da može da ispusti u preostalih sedam etapa, ako naravno sve bude po planu. U odnosu na Vinjegora ima 4:2 u pobedama na Tur d'Fransu, sva je prilika da će stići do pete i tako ući u istoriju izjednačivši se sa Žakom Anketilom, Edijem Merksom, Bernarom Inoom i Migelom Indurainom. Bez obzira na četiri po minuta prednosti, Tadej je oprezan.

"Te 2023. godine izgubio sam dva minuta za Jonasom na hronometru i narednog dana još osam minuta, tako da je očigledno da sve može da se promeni za samo jedan dan. Ništa nije gotovo", dodao je Tadej.