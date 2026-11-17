UFC je često umeo da iznenadi svojim načinom poslovanja, donosi teško objašnjive odluke i povlači poteze zbog kojih se nalazio na udaru javnosti. A kada govorimo o odlukama koje prkose logici, najnovija stiže u ponedeljak, i to zahvaljujući "AI" modelu rangiranja koji čelnici organizacije pokušavaju da uvedu kao glavni sistem za određivanje poretka boraca.

Uroš Medić pao je za jedno mesto na rang-listi velter kategorije i sada zauzima desetu poziciju. A ko ga je preskočio? Ni manje ni više nego Kevin Holand, kojeg je samo oduzeti bod srpskom borcu spasao poraza u njihovom međusobnom okršaju, sada je deveti na listi najboljih velteraša! Pa ako je novi poredak zaista krojila veštačka inteligencija, po kojoj je to računici Amerikanac napredovao za čak šest pozicija?