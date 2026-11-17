Gde je ovde logika? Holand preskočio Medića na listi najboljih velteraša
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 17:17
Amerikanac je napredovao šest pozicija i nalazi se ispred srpskog borca
UFC je često umeo da iznenadi svojim načinom poslovanja, donosi teško objašnjive odluke i povlači poteze zbog kojih se nalazio na udaru javnosti. A kada govorimo o odlukama koje prkose logici, najnovija stiže u ponedeljak, i to zahvaljujući "AI" modelu rangiranja koji čelnici organizacije pokušavaju da uvedu kao glavni sistem za određivanje poretka boraca.
Uroš Medić pao je za jedno mesto na rang-listi velter kategorije i sada zauzima desetu poziciju. A ko ga je preskočio? Ni manje ni više nego Kevin Holand, kojeg je samo oduzeti bod srpskom borcu spasao poraza u njihovom međusobnom okršaju, sada je deveti na listi najboljih velteraša! Pa ako je novi poredak zaista krojila veštačka inteligencija, po kojoj je to računici Amerikanac napredovao za čak šest pozicija?
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Nije Uroš odradio najbolji nastup, ali nije bio ni lošiji od Holanda, što pokazuju i zvanične sudijske kartice. Nijedan od trojice arbitara nije video Amerikanca kao pobednika, čak ni nakon što je srpskom borcu oduzet bod.
Zanimljivo je, međutim, da prvi čovek UFC-a Dejna Vajt nije bio zadovoljan sudijskom odlukom.
"Ta sudijska odluka je za mene potpuno suluda. Ne znam kako je to moguće. Sramota me je i da vam kažem šta mi se, dođavola, večeras dogodilo. Imao sam ovde mnogo ljudi zbog poslovnih obaveza, razgovarao sam sa svima, bio zauzet raznim stvarima. Ali jedno je jasno, Kevin Holand je pobedio u toj borbi. Jedan od mojih sinova mi je poslao poruku i pitao: 'Kako je Kevin Holand izgubio tu borbu?' Odgovorio sam mu: 'Kevin Holand je izgubio?' Nisam čak ni znao, jer nema šanse da je izgubio tu borbu.“
A samo nekoliko dana nakon ovakve izjave prvog čoveka UFC-a, Holand je napravio najveći skok na rang-listi velter kategorije, iako iz oktagona nije izašao kao pobednik. Slučajnost ili povod da se zapitamo koliko je novi sistem rangiranja zaista nezavisan od želja čelnika organizacije?
Nažalost, ovo je možda i najbolji pokazatelj koliko je Uroš izgubio nerešenim rezultatom, a koliko je njegov protivnik profitirao od istog ishoda. Iako se očekivalo da srpski borac napravi korak napred i dobije priliku da napadne nekog od bolje rangiranih rivala, sada se sve glasnije govori o revanšu sa Holandom. U ovom trenutku, to deluje kao najrealniji scenario, ali i prilika da se konačno razreši pitanje pobednika.