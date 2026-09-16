Ilić napunio 36 godina i dobio produženje ugovora do 2030.

Tuluz je objavio da po slovu nove saradnje ostaje u klubu još četiri godine. Iskusno levo krilo je stiglo u Tuluz iz Partizana još 2013. godine. Ako bude ugovor ispoštovan do kraja, a nema razloga da tako ne bude, biće u timu čak 17 godina. Jedino je otišao kratko na šest meseci na pozajmicu u veliku Barselonu 2019. godine, ali se brzo vratio starom jatu. “ Došavši u Feniks Tuluz 2013. godine, Nemanja se brzo etablirao kao jedna od ključnih ličnosti kluba. Kao kapiten, otelotvoruje liderstvo i identitet Feniksa više od decenije, kako na terenu tako i van njega. Produženje ugovora do 2030. godine će povećati njegovo vreme u Tuluzu na 17 uzastopnih sezona, što je apsolutni rekord i za svlačionicu i za navijače. Hvala ti, Nemanja, što si napisao svoju priču sa nama ”, stoji u objavi Tuluza.

Ilić je više od decenije nosio dres Srbije, a posle Evropskog prvenstva u Herningu ove godine, odmah posle poraza od Austrije i eliminacije Orlova objavio je da je završio karijeru u najdražem dresu. Njegovu ulogu preuzeo je tri godine mlađi Vanja, takođe dugogodišnji član najboljeg tima Srbije, koji igra na istoj poziciji, levo krilo.

U Tuluzu je dugo godina i Danijel Anđelković koji je završio igračku i počeo trenersku karijeru upravo u ovom klubu, prvo kao pomoćnik, a već nekoliko godina sa uspehom vodi ovaj klub. Treći Srbin u Tuluzu je srednji bek reprezentacije Srbije Uroš Kojadinović koji narednog leta odlazi u Sporting iz Lisabona, s kojim je potpisao trogodišnju saradnju.

Ranije su u Tuluzu od Srba bili Milan Jovanović, Uroš Borzaš, Uroš Mitrović, Vojin Čabrilo…

Tuluz je loše startovao novu sezonu u Francuskoj sa dva poraza. Ima drugi najmanji budžet u ligi (nešto manje od 4.000.000 evra), ali je prethodnih godina dvaput bio četvrti i izborio Ligu Evrope. Prošle sezone nije uspeo da se plasira u međunarodno takmičenje, a ove je realnije da bude u sredini tabele šampionata Francuske nego da se bori za četvrto ili peto mesto koje vodi u Ligu Evrope. Prva tri mesta su rezervisana za Pari Sen Žermen, Nant i Monpelje.

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