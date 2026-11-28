Iranski nindža iks faktor u makedonskom derbiju, Zečević najbolji kod Ohrida
Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 20:33
Eurofarm Pelister bolji od tima Borisa Rojevća u Bitolju – 27:24 u derbiju šampionata naših južnih komšija
Neizvestan, tvrd derbi makedonskog šampionata u Bitolju, a u finišu je iks faktor bio iranski golmana Said Heidarirad. Kada se lomilo, bivši golman Partizana je odbranio dva zicera sa šest metara Slovencu Tilenu Strmljanu i Eurofarm Pelister je slavio protiv Ohrida sa 27:24 i pobegao Gladijatorima dva boda.
Tim Borisa Rojevića može da žali. Imao je u 40. minutu prednost od 17:14, ali je u sledećem napadu domaćina, treće isključenje dobio stub odbrana Ohrida, Japanav Suiči Jošida. Kola gostiju tada su krenula nizbrdo. Sa dva igrača manje je ekipa Lina Červara brzo odgovorila. Igralo se gol za gol do 57. minuta, a onda je popularni „Nindža“ rešio meč.
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Najbolji igrač Ohrida bio je srpski reprezentativac Nikola Zečević koji je jedini u drugom delu drugog poluvremena nalazio načina da postigne gol. Upisao se šest puta u strelce i potvrdio da mu je forma u usponu, da će da se bori za mesto na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj sredinom januara.
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Darko Đukić se jednom upisao u strelce. Kod domaćina, simultanku u nastavku sa odbranom Gladijatora imao je kapiten Bitoljčana Filip Kuzmanovski koji se 11 puta zatresao mrežu gostiju. Said Heidarirad je imao samo pet odbrana, ali dve kada se lomilo. Na drugoj strani, Mađar Dominik Mate je pogodio mrežu vicešampiona Makedonije 11 puta, ali samo dva iz igre. Sa penala je šutirao 9/9. Dino Slavić nije imao dan na golu, samo šest odbrana za hrvatskog reprezentativca.
Vardar je lider makedonskog šampionata sa maksimalnim učinkom. Eurofarm Pelister i Alkaloid su na deobi drugog mesta, dok će Ohrid verovatno 2026. godinu da završi na četvrtoj poziciji.