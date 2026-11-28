Najbolji igrač Ohrida bio je srpski reprezentativac Nikola Zečević koji je jedini u drugom delu drugog poluvremena nalazio načina da postigne gol. Upisao se šest puta u strelce i potvrdio da mu je forma u usponu, da će da se bori za mesto na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj sredinom januara.

Nedelja, 15.00: (4,00) Štutgart (8,50) Flensburg (1,35)

🍂🍂🍂🍂🍂

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

🍂🍂🍂🍂🍂

Darko Đukić se jednom upisao u strelce. Kod domaćina, simultanku u nastavku sa odbranom Gladijatora imao je kapiten Bitoljčana Filip Kuzmanovski koji se 11 puta zatresao mrežu gostiju. Said Heidarirad je imao samo pet odbrana, ali dve kada se lomilo. Na drugoj strani, Mađar Dominik Mate je pogodio mrežu vicešampiona Makedonije 11 puta, ali samo dva iz igre. Sa penala je šutirao 9/9. Dino Slavić nije imao dan na golu, samo šest odbrana za hrvatskog reprezentativca.

Vardar je lider makedonskog šampionata sa maksimalnim učinkom. Eurofarm Pelister i Alkaloid su na deobi drugog mesta, dok će Ohrid verovatno 2026. godinu da završi na četvrtoj poziciji.