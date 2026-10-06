Kos: Valjda sam ispucao sve pehove, očekujte najbolji Partizan protiv Vesprema

Nova pauza od šest nedelja, rehabilitacija za momka iz Kozarske Dubice, bronzanog srpskog juniora iz Portugalije 2022. godine. Pre nekoliko nedelja se vratio u tim, debitovao za crno-bele u Ligi šampiona u Portu. Očekujemo tek projektile sa 10 metara od srpskog reprezentativca koji je u maju dao doprinos plasmanu Srbije na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj u januaru naredne godine. “ Zarasla je kost. Ostala je još pločica u ruci. Šest meseci do godinu dana mora da ostane unutra. Osećaj se polako vraća. Sad sam na 90 odsto. Još lopta ne ide tamo gde želim da šutnem, ali ide nabolje. Kad dobijem jači udarac po ruci, malo mi zavibrira, ali prođe brzo to “, rekao je Kos za Mozzart Sport pred spektakl u Pioniru u sredu (18.45) kada dolazi trenutno najbolji tim na svetu, mađarski Vesprem.

Nije fraza kada se kaže za Miloša Kosa – „koliko talenta, toliko malera“. Česte povrede u poslednje dve godine usporile su mu karijeru. Nije ostavio dubok trag u Bundesligi u dresu Erlangena. Letos je stigao u Partizan da oživi karijeru, ali je već na startu pripremnog perioda doživeo prelom šake.

Povreda šake je prošlost za srpskog reprezentativca.

“Nadam se da sam ispucao pehove s povredama za celu karijeru. Za ove dve godine imao sam tri povrede. Katastrofa! Nikako da se stabilizujem, da odigram sezonu ili dve u kontinuitetu. U Erlangenu sam super počeo prva dva meseca, a onda u aprilu prošle godine sam povredio zglob. Vratio sam se ranije na teren, pomogao klubu da ostanemo u ligi. Kada je počela prošla sezona, imao sam lakše iščašenje zgloba, a onda i koštana modrica koja mi je zadavala problem mesecima. Sad opet operacija šake na početku priprema za Partizan. U Zagrebu sam takođe, čim sam stigao, imao operaciju leđa koja su me dugo mučila. Verujem da sam sve prošao, da ću sada moći da se vratim u formu“.

Vesprem je, čini se, i bolji tim od Berlina od koga su crno-beli ubedljivo poraženi – 33:44 na startu Lige šampiona pre mesec dana.

"Propustio sam nekoliko utakmica na početku sezone, nisam bio tu protiv Berlina, ali sam igrao u Portu. Tesna utakmica, tek na kraju su nas slomili, imali smo neizvesnu utakmicu. Vesprem igra sa svih 16 igrača, svi su odlični, rotiraju se na svakih 15 minuta, trener Paskval drži visok tempo igre. Mislim da naš naredni rival ove sezone ima velike šanse da osvoji Ligu šampiona“. Sreda, 18.45: (1,85) Partizan (hendikep 9,5) Vesprem (1,85) U dresu mađarskog šampiona gledaćemo dvojicu srpskih reprezentativaca, Dragana Pešmalbeka i Stefana Dodića.

“Sa Stefanom sam konstantno u kontaktu. Dolaze danas u Beograd, videćemo se, popričaćemo. Godinu dana smo praktično živeli zajedno u Zagrebu, cimeri smo u reprezentaciji. Znamo se i iz juniorske selekcije. Biće zanimljivo što ćemo sada da budemo na suprotnim stranama“. Partizan ne blista na početku sezone, ima mnogo prostora za napredak. Konture Raulovog tima i dalje su u magli.

“Na nama je da slušamo trenera, da nemamo mnogo tehničkih grešaka. Nema šta da se priča o Vespremu, bolja su ekipa od nas, sa boljim individualcima. Svako ko je u Ligi šampiona zaslužuje što je tu. Imamo i mi kvalitet i siguran sam da ćemo to pokazati. Nova je ekipa, novi trener, treba vremena da uđemo u sistem. Ja sam u reprezentaciji imao nekoliko akcija sa Raulom Gonzalesom. Svi moramo što pre da se adaptiramo. Siguran sam da ćemo da budemo mnogo bolji kako vreme odmiče, a da ćemo protiv Vesprema da vidimo najbolji Partizan u dosadašnjem toku sezone“.

Protiv Berlina je bila fina atmosfera, skoro 4.000 gledalaca. Dugo je rukometni Beograd spavao, fali i taj „hajp“. Još je rano za pun Pionir.

“Bila je dobra atmosfera protiv Berlina, dobar odziv publike. Vesprem je najbolji tim na svetu, ima mnogo Balkanaca. Navijači koji budu došli videće jednu vrhunsku ekipu, ali i nas. Voleo bih da bude još više navijača, da nam daju vetar u leđa“. Na golu Vesprema je čudesni Danac Emil Nilsen.

“Sigurno da nema slabu tačku. Videćemo kako će meč da se otvori, da li možemo da ga probijemo šutevima sa devet metara ili prodorima. Strašan golman“.