(@AFP)
(@AFP)

KRAJ – EP U ATLETICI: Angelina tek na 12. mestu, tri puta rušila na 1,88

sub. 15.08.26. | 21:02

Pratite uz Mozzart Sport pretposlednje veče kontinentalnog šampionata u Birmingemu, sa akcentom na finale u skoku uvis

Evropsko prvenstvo u atletici – Birmingem 2026, šesti dan

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atletikaevropsko prvenstvo u atleticiUŽIVOAngelina Topić
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