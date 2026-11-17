Ništa od povratka Cvjetićanina u 2026. godini: Zbog povrede otkazao borbu
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Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 19:10
Srpski kik-bokser neće nastupiti 12. decembra protiv Donovana Visea
Moraćemo ipak još malo da sačekamo na povratak Miloša Cvjetićanina u ring. Najbolji srpski kik-bokser trebalo je da se vrati u svoju, polutešku kategoriju, nakon što je izgubio u pokušaju da se domogne pojasa u teškoj, ali je povreda pokvarila planove.
Očekivao ga je okršaj sa Donovanom Viseom, nekadašnjim šampionom srednje kategorije, u borbi koja je mogla da mu otvori vrata novog napada na titulu, ovog puta poluteške divizije. Ipak, do iščekivanog povratka neće doći u 2026. godini, pošto je Cvjetićanin zbog povrede bio primoran da otkaže nastup zakazanom za 12. decembar.
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Iako još nije poznato o kakvoj je povredi reč i koliko će srpski borac odsustvovati, Glori je putem zvaničnih naloga potvrdio promenu protivnika. Vise će umesto Cvjetićanina ukrstiti rukavice sa Stefanom Lateskuom.
Na istom programu nastupiće i Mori Kroma, koji je u junu ove godine savladao Cvjetićanina u borbi za titulu teške kategorije. Ovoga puta čeka ga odbrana šampionskog pojasa protiv hrvatskog teškaša Antonija Plazibata. Program će otvoriti i Cvjetićaninov timski kolega Nikola Todorović, koji je u septembru uspešno debitovao u prestižnoj organizaciji, savladavši Vedata Hoduka.
Ipak, posle čak 12 borbi u poslednje dve godine, jasno je da Cvjetićanin iza sebe ima izuzetno naporan period, pa mu dodatni odmor neće doći naodmet, iako je sigurno želeo da 2026. godinu završi u ringu.