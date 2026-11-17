Moraćemo ipak još malo da sačekamo na povratak Miloša Cvjetićanina u ring. Najbolji srpski kik-bokser trebalo je da se vrati u svoju, polutešku kategoriju, nakon što je izgubio u pokušaju da se domogne pojasa u teškoj, ali je povreda pokvarila planove.

Očekivao ga je okršaj sa Donovanom Viseom, nekadašnjim šampionom srednje kategorije, u borbi koja je mogla da mu otvori vrata novog napada na titulu, ovog puta poluteške divizije. Ipak, do iščekivanog povratka neće doći u 2026. godini, pošto je Cvjetićanin zbog povrede bio primoran da otkaže nastup zakazanom za 12. decembar.