Novi poraz Srpkinja za brigu pred Evropsko prvenstvo u Bratislavi
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Vreme čitanja: 1min | sub. 28.11.26. | 20:06
Tim Sandre Kolaković pao i u drugom odmeravanju snaga od Švajcarske u Šafhauzenu – 26:31
Pre dva dana „minus sedam“, a sada „minus pet“. Novi poraz rukometašica Sribje od Švajcarske – 26:31 (14:18) u Šafhauzenu u poslednjoj proveri pred start Evropskog prvenstva.
Naše dame se vraćaju u Kovilovo gde će nastaviti sa radom do 2. decembra kada putuju za Bratislavu na Evropsko prvenstvo. Srbija u petak igra prvi meč šampionata sa Slovačkom, a onda slede mečevi sa favoritima grupe, Švedskom i Nemačkom.
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Selektorka reprezentacije Srbije, Sandra Kolaković, istakla je da će da izvuku pouke iz ova dva meča.
"Otvorili smo meč sa odbranom koja nije pravila faulove. Napad je puno bolje funkcionisao, dolazili smo u priliku da dajemo golove iz akcija gde su sve igračice učestvovale u pravljenju istih. Ono sa čim nisam uopšte zadovoljna jeste to da u odbrani ne pravimo uopšte faulove. Falio nam je taj žar, s tim da su igračice Švajcarske bile agresivne u svakom trenutku, za razliku od nas. Devojke su se borile, mislim da ih je malo stigao i umor jer nisu navikle na ovakav visok tempo igre i treninga. Ono što je najvažnije, videli smo na čemu treba da radimo, videli smo koja je čija uloga, stvari koje su dobre i one koje treba da popravimo“, rekla je Kolakovićeva.
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