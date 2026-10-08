Odlazak u ilegalu i beg od odgovornosti

Nesmotrenim izlaganjima izazvao ih je Slobodan Soro . Odmah po stupanju na funkciju, krajem aprila, praktično već u prvom obraćanju naglasio je kako selektor neće moći da bude trener u domaćem klubu, a to je rezultiralo ostavkom Uroša Stevanovića . U nekom od narednih istakao je kako je osvojeno zlato na Evropskom prvenstvu u Beogradu plod trenutne inspiracije, što je dovelo do toga da se 11 reprezentativaca povuče i ne želi da igra za državni tim dok je Slobodan Soro prvi čovek Vaterpolo saveza Srbije. Unizio je uspehe i nestao.

Izborna Skupština Vaterpolo saveza Srbije bila je zakazana, jedini predsednički kandidat bio je Slobodan Soro i imenovan je na ovu funkciju. Dobio je četvorogodišnji mandat i – problemi su krenuli da se nižu. Ne sami od sebe, ne tek tako...

Trag se Slobodanu Soru nije izgubio, tu i tamo je viđen: pojavio se na okupljanju reprezentacije tokom letnjih priprema za Mediteranske igre, bio je i na Sajmu sporta. Ali, obraćanja javnosti u kojima bi potanko objasnio sve oko javnosti i dao odgovore na mnogobrojna pitanja nije bilo. Odlučio je da ode u ilegalu, sklonio se po strani i pustio da sve teče svojim tokom.

Zapravo, stvari vezane za vođenje razgovora sa vaterpolistima koji su odjavili reprezentaciju dok je Slobodan Soro na mestu na kome se nalazi od aprila prepustio je selektoru Vladimiru Vujasinoviću. Obavio je dve runde razgovora i – ništa se nije promenilo. U međuvremenu je broj evropskih šampiona koji su 'u autu' porastao, pošto je Nikola Lukić suspendovan. Sve skupa bi moglo da se tumači kao beg od odgovornosti i prebacivanje iste na Vladimira Vujasinovića. I te kako ima smisla da selektor bude taj koji bira ko će igrati u državni tim i ko će dobiti poziv da predstavlja Srbiju, međutim, zatekao ga je nered. I brdo problema. Slobodan Soro kao da se vodi onom narodnom - brigo moja, pređi na drugoga. Jer, prvi čovek Vaterpolo saveza Srbije, a i bilo koje krovne organizacije, treba da se bave gorućim problemima. Za srpski vaterpolo to jeste odlazak šampiona. Samo što je uzročnik problema, onaj koji je stvorio neželjenu situaciju nepromišljenim izlaganjima, upravo predsednik. Prošlo je pola godine, jasno je da nema nameru da odstupi sa pozicije, a muke bi u dogledno vreme mogle da postanu još veće...