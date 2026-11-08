Orlovi blizu plasmana na EP: Rutinska egzekucija u Prešovu, raspucani Kojadinović

Bez povređenih Stefana Dodića i Uroša Mitrovića, sa kapitenom Mijajlom Marsenićem i debitantom na desnom beku Veljkom Stanojevićem iz Slovenj Gradeca, Orlovi su od starta meča dominirali. Raspoložen je bio Uroš Kojadinović, ton igri davao je Lazar Kukić, raspoloženi su bila krila Darko Đukić i Vanja Ilić. Na početku meča je nekoliko intervencija imao Vladimir Cupara.

Poveli smo sa 9:4 sredinom prvog dela meča. Ipak, kriza u finišu prvog poluvremena, kada je Ukrajina došla na samo „minus jedan“. Promašili su naši rukometaši i dva sedmerca (Ilić i Đukić).

Raduje i mnogo golova iz kontre naše selekcije, tri-četiri pogotka na praznu mrežu, sve ono što nismo imali u prethodnom periodu. Pretio nam je levi bek Nanta Igor Turčenko koji je golovima sa distance zadavao najveće probleme u prvih 30 minuta.

Početkom drugog poluvremena, stisli su naši rukometaši odbranu. Orlovi su opet došli do pet-šest golova, sredinom drugog poluvremena je bilo i dvocifrenih "plus 10" - 33:23. U tim trenucima je raspucan bio pivotmen Dragan Pešmalbek, dok je Kojadinović nastavio da puni mrežu nejakih Ukrajinaca. Da kraja rutinska egzekucija i maksimalna četiri boda na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. U finišu je Raul dao šansu i Marku Srdanoviću, Luki Roganu i Ognjenu Ceniću.

Čak 14 strelaca smo imali. Nisu postigli golove debitant Veljko Stanojević i Marko Tasić. Zanimljivo, obojica naših golmana, Vladimir Cupara i Luka Krivokapić, zatresli su mrežu Ukrajine.

Rukometaše Srbije sada očekuju završne pripreme krajem godine za Svetsko prvenstvo sredinom januara u Minenu i Kelnu, takmičenje koje je kvalifikaciono za olimpijske turnire za Los Anđeles 2028.

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UKRAJINA – SRBIJA 30:41 (16:19)

PREŠOV – Gledalaca: 300. Sudije: Horvat i Marton (Mađarska).

UKRAJINA: Dereviankin (sedam odbrana), Polišjuk 6, Bliznjik 3, Savčuk, Artamenko 4, Turčenko 10, Onufijenko 2, Ilčenko 4, Denisov, Medijank, Savarin, Hlušak, Zabolatnji 1, Strelnikov, Dijakonu, Novikov (jedna odbrana).

SRBIJA: Cupara 1 (šest odbrana), Vorkapić 4, Kos 1, Tasić, Borzaš 2, Kojadinović 9, Ilić 4, Kukić 3, Srdanović 3, Stanojević, Rogan 2, Cenić 1, Đukić 3, Pešmalbek 6, Marsenić 1, Krivokapić 1 (dve odbrane).

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO RUKOMETAŠA – 2. KOLO

Subota

Finska – Hrvatska 25:35 (12:19)

Slovenija – Izrael 28:31 (14:13)

Belgija – Italija 20:24 (11:13)

Nedelja

Litvanija – Holandija 27:41 (13:19)

Turska – Norveška 31:45 (15:22)

Letonija – Francuska 29:44 (15:25)

Gruzija – Austrija 23:35 (9:17)

Ukrajina – Srbija 30:41 (16:19)

Grčka - Makedonija u toku

Luksemburg - Švedska u toku

17.00: (3,40) BiH (8,50) Češka (1,45)

17.00: (22,0) Estonija (25,0) Island (1,01)

17.00: (16,0) Tzv. Kosovo (20,0) Mađarska (1,03)

18.00: (2,20) Crna Gora (8,00) Farska Ostrva (1,90)

18.00: (16,0) Slovačka (20,0) Nemačka (1,03)

19.00: (2,35) Rumunija (8,00) Poljska (1,80)

***kvote su podložne promenama