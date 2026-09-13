Prva trka na Madringu u znaku Italijana: Antoneli šampionski u Španiji

Rasprodat prvi trkački vikend u Madridu, koji je tokom tri dana privukao više od 350.000 gledalaca, nije doneo mnogo uzbuđenja na stazi. Uprkos ogromnom interesovanju publike, trka je dugo prolazila bez preticanja i iznenađenja koja bi mogle da poremete poredak, a upravo je virtuelno vozilo bezbednosti na kraju imalo ključnu ulogu u raspletu trke.

Aktuelni šampion morao je da se zadovolji trećim mestom, pošto ni u završnici trke nije uspeo da pronađe način da obiđe Maksa Verstapena, koji je u Red Bulu sačuvao drugu poziciju.

Početak prve trke na Madringu bio je pomalo haotičan, pošto je Kimi pokušavao na sve načine da se probije u vođstvo, ali je tom prilikom čak dva puta sišao sa staze. Zbog toga je Italijan morao da propusti vozača iza sebe, konkretno Verstapena. Ipak, Holanđanin je takođe morao da vrati poziciju zbog silaska van granica staze, kada je u prvoj krivini bio u duelu sa Luisom Hamiltonom.

Vozaču Red Bula ekipa je poručila da propusti tada četvrtoplasiranog vozača Ferarija, samim tim i Antonelija na trećem mestu. Ubrzo je Verstapen to i učinio, a u tim trenucima postalo je evidentno da Hamilton ima određene probleme sa bolidom. Navodno su u pitanju bile kočnice, pa mu je tim Ferarija posle gubitka velikog broja pozicija i silazaka sa staze poručio da uđe u garažu i odustane u sedmom krugu.

Ključni trenutak trke u Madridu dogodio se u 15. krugu, kada se na stazi pojavilo virtuelno vozilo bezbednosti zbog parkiranog bolida Aston Martina kojim je upravljao Lens Strol. To je bio idealan trenutak da vozači odrade obaveznu promenu pneumatika uz minimalan gubitak vremena, ali ne i Noris.

Dok su Kimi, Verstapen i Džordž Rasel bili samo neki od vozača koji su iskoristili tu priliku, vozač Meklarena se, u trenutku kada je virtuelno vozilo bezbednosti aktivirano, već nalazio na startno-ciljnom pravcu i prošao ulaz u pit-lejn. Noris je tako morao da odveze još jedan krug pre ulaska u boks, ali u trenutku kada je ponovo stigao i ušao u pit-lejn, virtuelno vozilo bezbednosti je bilo ugašeno, a na stazi su se vijorile zelene zastave. Peh je tada bio još veći, jer se Britanac prilikom zaustavljanja dodatno zadržao zbog greške mehaničara, pa se na stazu vratio tek na petoj poziciji.

(©Reuters)

Gume tom prilikom nije menjao ni Lekler, koji je trku započeo na tvrdim pneumaticima i želeo duži ostanak na stazi. Preostali vozač Ferarija u trci u Madridu je iz tog razloga dugo bio vodeći, a pratili su ga Antoneli i sa nešto većim zaostatkom Verstapen, dok se Noris približavao.

Pravog preticanja za pozicije niti većih uzbuđenja u ostatku trke nije bilo, a Noris je u samoj završnici ostao bez prave prilike da napadne Verstapena i preuzme drugo mesto, a dva šampiona prošli su liniju cilja sa samo sedam desetinki razmaka.

Lekler je posle svoje promene pneumatika na koju je otišao u 49. krugu bez problema izašao na četvrto mesto, ispred Rasela u drugom Mercedesu.

Šesto mesto pripalo je Lijamu Losonu u drugom bolidu Red Bula koji menja povređenog Isaka Hađara treći uzastopni vikend, a prvih deset kompletirali su Franko Kolapinto u Alpinu, Oskar Pjastri u drugom bolidu Meklarena, Arvid Lindblad u Rejsing Bulsu i vozač Audija Niko Hulkenberg.

Pored Hamiltona i Strola, trku zbog tehničkih problema nisu završili ni vozač Kadilaka Serhio Peres, ali i jedan od domaćih heroja, Karlos Sains u Vilijamsu.