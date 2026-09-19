Radnički silovito krenuo u odbranu regionalnog trona

I pored znatno podmlađenog sastava, razlika u kvalitetu bila je očigledna od samog početka. Domaći su otvorili susret serijom 4:0, da bi u finišu druge deonice stigli i do ubedljivih 10:2. Nišlije su do odlaska na veliki odmor uspele da povežu nekoliko dobrih napada i smanje na 11:5, ali je to bio samo kratkotrajan bljesak. Radnički je u nastavku ubacio u veću brzinu, već sredinom treće četvrtine stigao do dvocifrene prednosti (15:5), a u završnici rutinski priveo meč kraju za konačnih +16.

Napad pobedničkog tima predvodio je raspoloženi Valiko Dadvani sa pet pogodaka, Nikola Murišić dodao je četiri, dok su se Strahinja Rašović, Nikola Jakšić i Boris Vapenski po tri puta upisali u strelce.

Narednog vikenda Kragujevčane očekuje dvokolo na domacem bazenu. Najpre u petak od 18.30 časova dočekuju ekipu Šapca, dok će u nedelju od 20.00 sati odmeriti snage sa valjevskim Valisom.

RADNIČKI – NAIS 23:7 (4:1, 7:4, 6:1, 6:1)

KRAGUJEVAC – Zatvoreni bazen SPD „Radnički“. Sudije: Vukašin Nišavić i Vladimir Šukić.

RADNIČKI: Virijević, S. Rašović 3, Gudurić 2, Ranđelović 1, P. Jakšić, Šiljković, Đorđević 1, N. Jakšić 3, Murišić 4, Vapenski 3, Milanović 1, Simović, Marcelić, Dadvani 5. Trener: Uroš Stevanović.

NAIS: Lazić, Popović, Pošmuga 1, Nešić 1, Pejić 1, Radić 2, A. Mitrović 1, J. Mitrović, Vasić, Vasić, Okrajac, Lazarević, Kožović, Živadinović. Trener: Stefan Luković.