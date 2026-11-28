Ispostavilo se da je borba za startne pozicije za trku u Kataru bila gotova već posle prvih krugova u poslednjem delu kvalifikacija kada je Rasel predvodio Antonelija, koji su bili oko pola sekunde brži od vozača Meklarena, Landa Norisa i Oskara Pjastrija, pošto se posle drugog pokušaja njihove pozicije nisu promenile.

Na petom i šestom mestu našli su se vozači Red Bula, Isak Hađar i Maks Verstapen, iako su Holanđanina mnogi videli u borbi za prvo mesto, dok je novo razočaranje svojim navijačima pružio dvojac Ferarija. Nakon peha prošle subote u Las Vegasu, Šarl Lekler je u kvalifikacijama u Kataru mogao tek do sedmog mesta zbog zaostatka od sekunde i dve desetinke u odnosu na prvoplasiranog, dok je Luis Hamilton deveti sa dodatne dve desetinke zaostatka. Njih dvojicu razdvojio je Arvid Lindblad u Rejsing Bulsu, dok je na desetom mestu njegov timski kolega Lijam Loson.

Drugi deo kvalifikacija protekao je bez drame, a plasman među najboljih deset izmakao je Oliveru Bermanu u Hasu, Pjeru Gasliju u Alpinu, Gabrijelu Bortoletu u Audiju, Franku Kolapintu u drugom Alpinu, Rafaelu Kamari u drugom Hasu i Niku Hulkenbergu u drugom bolidu Audija.

U prvom delu kvalifikacija takođe nije bilo iznenađenja, pa su se tako na poslednjih šest mesta našli vozači Vilijamsa, Karlos Sains i Aleks Albon, vozači Aston Martina, Fernando Alonso i Lens Strol, kao i dvojac Kadilaka, Valteri Botas i Serhio Peres.

Trka je na programu u nedelju od 17 časova, a zbog pravila od maksimalno 27 krugova na jednom setu pneumatika biće zanimljivo videti kako će izgledati strategija timova, naročito jer je preticanje izazovno na stazi Lusail.

Prvih deset pred Veliku nagradu Katara:

1. Džordž Rasel (Mercedes)

2. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)

3. Lando Noris (Meklaren

4. Oskar Pjastri (Meklaren)

5. Isak Hađar (Red Bul)

6. Maks Verstapen (Red Bul)

7. Šarl Lekler (Ferari)

8. Arvid Lindblad (Rejsing Buls)

9. Luis Hamilton (Ferari)

10. Lijam Loson (Rejsing Buls)