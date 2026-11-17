Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales objavio je širi spisak igrača na koje računa za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u Nemačkoj.

Gledajući spisak gotovo sve je očekivano, ipak veliko iznenađenje predstavlja povratak Ilije Abutovića. Prekaljeni levi bek Partizana vraća se u nacionalni tim tačno dve godine nakon što je proglasio kraj reprezentativnog angažmana. On se od Srbije oprostio novembra 2024, neposredno pre utakmice sa Letonijom (38:25), u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2026. godine. S druge strane, na spisku nema Aljoše Damjanovića.