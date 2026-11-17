Raul objavio spisak za Svetsko prvenstvo: Veliki povratak Abutovića
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 16:47
Tu su Milosavljev, Cupara, Marsenić, Pešmalbek, Kukić, Kos, Ilić... Nema Aljoše Damjanovića
Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales objavio je širi spisak igrača na koje računa za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u Nemačkoj.
Gledajući spisak gotovo sve je očekivano, ipak veliko iznenađenje predstavlja povratak Ilije Abutovića. Prekaljeni levi bek Partizana vraća se u nacionalni tim tačno dve godine nakon što je proglasio kraj reprezentativnog angažmana. On se od Srbije oprostio novembra 2024, neposredno pre utakmice sa Letonijom (38:25), u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2026. godine. S druge strane, na spisku nema Aljoše Damjanovića.
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Nosioci našeg tima biće, između ostalih, golmani Dejan Milosavljev i Vladimir Cupara, pivoti Mijailo Marsenić i Dragan Pešmalbek, srednji bek Lazar Kukić, levi bek Miloš Kos i levo krilo Vanja Ilić.
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Srbija se nalazi u grupi A zajedno sa domaćinom Nemačkom, Ugrugvajem i Tunisom. Na šampionatu će učestvovati 32 nacionalne selekcije, raspoređene u osam grupa sa po četiri tima. Plasman u narednu fazu takmičenja obezbediće po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe.
Domaćini ovogodišnjeg svetskog šampionata biće Keln, Minhen, Kil, Hanover, Magdeburg i Štutgart, dok će se završnica takmičenja igrati u Kelnu.
SPISAK IGRAČA SRBIJE
GOLMANI:
Dejan Milosavljev – Kjelce
Vladimir Cupara – Balingen
Nikola Ćirović – Metaloplastika
Luka Krivokapić – Partizan
Kosta Dizdar – Vojvodina
Andrej Trnavac – Partizan
Milan Bomaštar – Vardar
LEVA KRILA:
Vanja Ilić – Eks an Provans
Marko Srdanović – Vojvodina
Mladen Šotić – Partizan
Filip Milovanović – Čurgo
DESNA KRILA:
Darko Đukić – Ohrid
Vukašin Vorkapić – Vardar
Mateja Dodić – Nant
Aleksa Tufegdžić – Zagreb
PIVOTI:
Dragan Pešmalbek – Vesprem
Mijajlo Marsenić – Berlin
Ivan Mićić – Partizan
Luka Rogan – Lajpcig
Ilija Bogdanović – Čurgo
LEVI BEKOVI:
Uroš Borzaš – Alkaloid
Miloš Kos – Veclar
Vukašin Antonijević – Ajzenah
Nikola Zečević – Ohrid
Ilija Abutović – Partizan
Marko Tasić – Dinamo Pančevo
SREDNJI BEKOVI:
Lazar Kukić – Seged
Stefan Dodić – Vesprem
Ognjen Cenić – Nekse
DESNI BEKOVI:
Nikola Crnoglavac – AEK
Uroš Kojadinović – Tuluz
Jovica Nikolić – Zagreb
Veljko Stanojević – Slovenj Gradec
Brana Mirković – Partizan
Uroš Mitrović – Vardar