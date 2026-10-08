Rusi se vratili, ali nisu naudili Partizanu: Crno-beli idu ka grupnoj fazi Evrokupa

Jer, iz Atine će tri od pet klubova u grupnu fazu Evrokupa. Crno-beli će sutra igrati protiv domaćina Apolona, dan kasnije sa Duizburgom, a za kraj sa italijanskom Savonom. Pobeda nad nemačkim timom biće mu preko potrebna da bi imao još nekoliko izazova na međunarodnoj sceni.

Kada se lomilo u poslednjoj deonici, pogađali su mladi igrači: Kosta Bodiroga, Andrej Durutović, pa Aleksandar Božović, da bi Zoran Božović i Vuk Čonkić, momak koji je bio u sastavu na Mediteranskim igrama na kojima je osvojena bronza, potpisali poraz Sinteza iz Kazanja.

Ali, do te završne deonice veliki posao odradio je hrvatski centar Goran Grgurević. Tri puta pogađao je mrežu, vukao je napred mladi sastav Stefana Ćirića i uz ruskog vaterpolistu Sergeja Lisunova bio najefikasniji akter susreta u Atini.

RASPORED SRPSKIH KLUBOVA U KVALIFIKACIJAMA ZA EVROKUP

TURNIR U ATINI

Četvrtak

Apolon – Duizburg 16:9

Partizan – Sintez Kazanj 14:13

Petak

18.15: Savona – Duizburg

20.15: Apolon – Partizan

Subota

9.00: Savona – Sintez Kazanj

11.00: Partizan – Duizburg

18.00: Sintez Kazanj – Duizburg

20.00: Apolon – Savona

Nedelja

8.30: Savona – Partizan

10.30: Apolon – Sintez Kazanj