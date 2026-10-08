Rusi se vratili, ali nisu naudili Partizanu: Crno-beli idu ka grupnoj fazi Evrokupa
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 21:58
Sedmostruki evropski prvak na startu kvalifikacionog turnira u Atini bolji od Sinteza
Nema više izolacije, ona je u vaterpolu završena. Rusi su dobili 'zeleno svetlo', vratili su se i Partizanu je zapalo da na startu kvalifikacionog turnira za grupnu fazu Evrokupa igra protiv Sinteza iz Kazanja, ali nije uspeo crno-belima da naudi - 14:13.
Krupan korak napravio je sastav Stefana Ćirića u Atini, gde se održava kvalifikacioni turnir. Sedmostruki evropski prvak je dobio ruskog predstavnika i sada ima dobre šanse da prođe dalje i produži evropsku priču.
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Jer, iz Atine će tri od pet klubova u grupnu fazu Evrokupa. Crno-beli će sutra igrati protiv domaćina Apolona, dan kasnije sa Duizburgom, a za kraj sa italijanskom Savonom. Pobeda nad nemačkim timom biće mu preko potrebna da bi imao još nekoliko izazova na međunarodnoj sceni.
Kada se lomilo u poslednjoj deonici, pogađali su mladi igrači: Kosta Bodiroga, Andrej Durutović, pa Aleksandar Božović, da bi Zoran Božović i Vuk Čonkić, momak koji je bio u sastavu na Mediteranskim igrama na kojima je osvojena bronza, potpisali poraz Sinteza iz Kazanja.
Ali, do te završne deonice veliki posao odradio je hrvatski centar Goran Grgurević. Tri puta pogađao je mrežu, vukao je napred mladi sastav Stefana Ćirića i uz ruskog vaterpolistu Sergeja Lisunova bio najefikasniji akter susreta u Atini.
RASPORED SRPSKIH KLUBOVA U KVALIFIKACIJAMA ZA EVROKUP
TURNIR U ATINI
Četvrtak
Apolon – Duizburg 16:9
Partizan – Sintez Kazanj 14:13
Petak
18.15: Savona – Duizburg
20.15: Apolon – Partizan
Subota
9.00: Savona – Sintez Kazanj
11.00: Partizan – Duizburg
18.00: Sintez Kazanj – Duizburg
20.00: Apolon – Savona
Nedelja
8.30: Savona – Partizan
10.30: Apolon – Sintez Kazanj
TURNIR U ŠAPCU
Petak
18.30: Šabac – Vajt Šarks Hanover
20.30: Jug – Enka
Subota
18.30: Šabac – Enka
20.30: Vajt Šarks Hanover – Jug
Nedelja
10.00: Šabac – Jug
12.00: Enka – Vajt Šarks Hanover